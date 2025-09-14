Mazón llega al Debate de Política General con un tercio de sus promesas sin finalizar

Fue en un Debate de Política General cuando Podem, entonces socio externo del Botànic, acuñó la expresión «ximoanuncios» ante el carrusel de promesas lanzadas por Ximo Puig en ese foro, más de 90. La cuantía la redujo de manera sustancial en su estreno el año pasado en esas lides Carlos Mazón, que pese a las más de tres horas de discurso, dejó sus compromisos en una treintena. Con una nueva edición convocada de la cita parlamentaria que marca el inicio de curso, el jefe del Consell puede presumir de las bajadas fiscales como bandera de cumplimiento mientras que el ámbito educativo se ha erigido en su vacío.

Todo requiere su contexto. Cuando Mazón se lanzó a los compromisos para el siguiente curso el calendario mostraba un 18 de septiembre. Un mes y diez días después, la dana lo cambió todo. Pese al cambio de prioridades y las complicadas circunstancias tras la riada, el Palau puede presumir de que de la treintena de medidas anunciadas ante el parlamento prácticamente todas —salvo tres— están iniciadas. Es el vaso medio lleno.

Claro que estar en marcha no es que se hayan cumplido porque la promesa lanzada en la tribuna era la de su realización completa. Más si se tiene en cuenta que ni el número era especialmente elevado ni el nivel de profundidad de muchas de ellas especialmente grande. De hecho, algunas como el bono turístico del Programa Viaja+65 , la apertura de los Cicus en Alicante y Castellón o el decreto de ayudas para las personas afectadas por el tren atrapado en el incendio de Bejís llegaron a la fecha de su anuncio en las Corts muy encaminadas, ejecutándose todas ellas en el siguiente mes.

Así, en el repaso hecho por este periódico del documento de medidas enviado por la propia Generalitat el 18 de septiembre de 2024, se pueden dar por completadas 20 de los 30 especificadas, es decir, dos de cada tres (un 66 %), mientras que hay otras diez en diferentes grados de ejecución. He en estas la escala difusa de grises e interpretaciones, desde la que no ha tenido ningún tipo de avance (al menos, conocido públicamente) hasta aquellas que sí que se han iniciado e incluso están «a punto», pero aún no se han terminado.

En el apartado de aquellas que cuentan con el tik verde están las de política fiscal. Son las cinco primeras de la lista y van desde ampliar las deducciones por hijo en el tramo autonómico del IRPF a la rebaja del 10 al 4 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en algunas transacciones de parcelas agrícolas o la bonificación del 50 % del tributo de Actos Jurídicos Documentados para aquellos Proyectos de Interés Autonómico. Todas estas medidas estuvieron a punto de no salir y se desbloquearon en la ley de acompañamiento con la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2025 pactada en marzo con Vox.

Mazón termina su discurso en el Debate de Política General de las Corts. / M.A. Montesinos

Se añaden a la lista de acciones cumplidas, con el correspondiente sello de las Corts, la aprobación de la ley del Voluntariado, la de Protección y Ordenación de la Costa o las reformas de la ley de l’Horta y la Lotup (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda). Estas dos últimas fueron modificadas dentro de decretos-ley impulsados por el Consell sobre la reconstrucción de la dana. Es decir, el objetivo de cambiarlas para «construir más viviendas, crear más industria y dinamizar la actividad económica» ya estaba antes que la riada, pero utilizaron los decretos de la recuperación para flexibilizar algunas de las condiciones incorporadas con la legislación del Botànic.

También tienen la marca de finalizada la licitación para la construcción de 1.500 viviendas dentro del Plan Vive, la apertura de los primeros Centros de Atención Integral a víctimas de violencia sexual o en materia sanitaria la creación del anillo radiológico, «ya en marcha», explicitan fuentes de la conselleria, o la licitación de los 18 hospitales de día para salud mental, algo anunciado dos meses antes de que Mazón lo explicitara como compromiso en las Corts.

Más complejo es ver el saldo que supone la deuda de lo prometido. Sin cerrar hay hasta una decena, un tercio del total, con distinto grado de cumplimiento y la duda, ¿que algo esté ya encaminado significa que se puede dar por hecho un compromiso? En esa circunstancia está, por ejemplo, el nuevo decreto de ‘bous al carrer’. Este reglamento, que hace un año empezó a elaborar Salomé Pradas y ahora debe completar Juan Carlos Valderrama, contiene las nuevas medidas de seguridad, está en su fase final y el objetivo es que entre en vigor en diciembre.

Ivaspe y Atención Primaria

No es el único texto gubernamental que está prácticamente hecho, pero que no ha recibido el visto bueno del pleno del Consell y, por tanto, no se está aplicando. Es el caso del nuevo decreto de convivencia de los centros educativos. El objetivo de la Conselleria de Educación es tenerlo en su totalidad después de que al inicio del pasado año escolar se impulsara la nueva reglamentación sobre el uso de teléfonos móviles. En tramitación, con un borrador ya elaborado y con la dana como freno, se encuentra el decreto de Atención Primaria y Comunitaria.

Mazón y el síndic de Vox se saludan tras aprobar los presupuestos en las Corts. / Generalitat

Algo similar le ocurre, aunque sin fecha, a la declaración de la Sierra de Escalona como nuevo Parque Natural. Será el primero en 20 años. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente aseguran que está «a punto», pero evitan dar fecha exacta como tampoco tiene un día definitivo el estreno como sede permanente del Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias) en Elx.

Y si esas cuestiones, prometidas hace un año, enmarañadas en los trámites burocráticos y con una cuenta atrás clara, mucho más verde está uno de los anuncios destacados del debate de 2024: la nueva ley para blindar la educación gratuita de 0 a 3 años, un proyecto legislativo que debía complementar a las ayudas que ya están en vigor. No obstante, de este no ha habido ni un solo avance en su trámite. Algún paso más ha dado la ley del Tercer Sector, todavía está lejos.

Con el envoltorio de anuncio intacto están dos de los planes estratégicos comprometidos: el que se quería impulsar para que el Aeropuerto de Castelló alcanzara el medio millón de viajeros al año (tras acabar agosto eran 220.000 visitantes) y el de industrias culturales, un sector que ha sufrido sobremanera los estragos de la dana.

Uno de los pensadores que cita con cierta asiduidad Gan Pampolses al mariscal de la I Guerra Mundial Molke El Viejo y aquello de que no hay plan que sobreviva al campo de batalla. El próximo 23 de septiembre, Mazón volverá a la tribuna donde desgranó su hoja de ruta para el pasado curso antes de que la reconstrucción tras la riada se convirtiera en el enemigo a batir, un año después, el nivel de compromisos cumplidos queda sujeto a la interpretación de quien lo analice. No obstante, a partir de ese día, serán las nuevas que señale el jefe del Consell para el próximo curso las que centren la acción del Ejecutivo y el análisis de la oposición, esta vez, con los efectos de la riada conocidos previamente.