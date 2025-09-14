À Punt ofreció en abril a la jueza "grabaciones" de la dana que esta aceptó pero que nunca llegaron a enviarse

No se puede pedir lo que no se sabe que existe. Y menos a nivel judicial, donde hasta las obviedades se han de acreditar formalmente. Y más en las causas penales. De ahí que a veces se juegue al despiste con los requerimientos judiciales. Y al manido: es que no lo han pedido. Porque no se puede reclamar lo que no se sabe que existe. Es lo que ha sucedido con el vídeo del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el "cerebro" de la emergencia, grabado por periodistas de À Punt a las 18.59 horas del 29 de octubre. Es el único video que existe de esa reunión, de la que también sólo existe una fotografía, aportada a la causa por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, mando único de la emergencia, e investigada por ello en la instrucción de la dana del 29-O.

No deja de ser un detalle inquietante. De la reunión más importante que marcó la vida de las familias de los 229 fallecidos en la dana (228 más la pequeña de ocho meses que no llegó a nacer) y de miles de damnificados, sólo se tiene la fotografía aportada por Pradas y un vídeo, distribuido por À Punt a todas las televisiones, pero sin sonido. Una práctica periodística habitual por la que un medio de comunicación o agencia graba imágenes o toma fotografías, para después distribuirlas.

En este contexto, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la causa de la dana solicitó el 7 de febrero a siete medios de comunicación que le remitieran información sobre la dana. "Requiérase a Àpunt, RTVE, Atresmedia, Mediaset, Grupo Prisa, Levante-EMV y Las Provincias "material videográfico de la crecida en la rambla del Poyo, con especificación en lo posible del lugar y hora en que fueron tomadas las imágenes".

La magistrada también requería a las cinco corporaciones audiovisuales "las declaraciones efectuadas por las autoridades y responsables de emergencias, sobre el conocimiento del Es Alert, la viabilidad de su utilización y su regulación". Y también pedía a los siete medios de comunicación "un informe de las comunicaciones que se efectuaron por las autoridades con competencias en materia de emergencias a través de conferencias de prensa, declaraciones públicas, comunicados oficiales a los medios sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas del 29 de octubre, con expresión del momento y lugar en que se llevaron a cabo".

Todos los medios cumplieron con su obligación y remitieron la información requerida. Pero, además, el consejo rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), presidido por Miquel Francés i Doménech, realizaba un ofrecimiento a la jueza de la dana, en un escrito que entró en los juzgados de Catarroja el 19 de febrero. “Se pone en conocimiento del juzgado que esta entidad dispone de grabaciones, piezas informativas y programas relacionados con la cobertura de la dana, quedando a disposición del juzgado para cuanto pudieran precisar”. La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja respondió a la CVMC en una providencia del 22 de abril, en la que aceptaba el ofrecimiento. "Dada cuenta del escrito remitido por la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), solicítese a la misma las grabaciones, piezas informativas y los programas relacionados con la cobertura de la dana, que no hubieran sido aportados con anterioridad". Un requerimiento que no se llegó a responder. Hubiera sido la oportunidad perfecta para enviar el vídeo, con el audio incluido, del Cecopi del 29 de octubre.

Cabe recordar que en estos meses, la Corporació valenciana de mitjans de comunicació pasó a ser la Corporación audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (Cacvsa), un cambio en el modelo de gestión y también de máximos responsables: Miquel Francés fue sustituido por Vicente Ordaz. También hubo relevo en el máximo responsable de los informativos de À Punt. El periodista Iván Esteve (responsable de informativos desde octubre de 2023) fue sustituido por Josep Magraner a mediados de mayo.

Tras el periodo estival, el partido Ciudadanos, que ejerce la acusación popular y particular de varias víctimas, pidió a la jueza el 5 de septiembre que requiriera "a la televisión autonómica À Punt Média información sobre la existencia o no de una grabación de audio de una de sus cámaras que el día 29 de octubre de 2024 estaba en el interior del Cecopi y que durante unos minutos estuvo apagada su imagen, pero no su sonido y presuntamente pudo grabar conversaciones de los presentes", según el escrito presentado por los letrados Mamen Peris Navarro y Eduardo García-Ontiveros Cerdeño. Y añadían que, "si existiera esa grabación de sonido, se libre oficio a la televisión autonómica À Punt Mèdia para que, remita a este juzgado la grabación de audio efectuada por una de sus cámaras, presuntamente encendida en el interior del Cecopi de València el día 29 de octubre de 2024, con advertencia de las responsabilidades legales en caso de obstrucción o negativa injustificada a la entrega".

La jueza de la dana, muy celosa de la intimidad de los dos investigados, los testigos y las víctimas de la causa (no se ha filtrado ningún video de las declaraciones, que se notifican transcritas), respondió con cautela. "En el procedimiento ya obran las grabaciones de los programas emitidos por la televisión autonómica À Punt. La posibilidad de aportación al proceso dependería de la voluntad de aportación al medio periodístico".

Y añadía que "no es factible acceder a los archivos de cualesquiera grabaciones que se pudieran haber obtenido por los medios. Entraría dentro del secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente", alegaba. "En cualquier caso, -continuaba- se desconocen las circunstancias en que se produjo la eventual grabación, si el periodista o el camarógrafo estaba junto a la cámara, por lo que no es admisible el requerimiento pretendido", respondía a Ciudadanos en un auto notificado el 8 de septiembre.

Las tornas cambiaron apenas dos días después. El miércoles RTVE (Radio televisión española) emitía en el telediario de las 15 horas la noticia del video y el sonido del Cecopi del 29 de octubre. Un documento que, en medio de la vorágine de la tragedia podría considerarse hasta insulso. Pero que diez meses después cobra especial relevancia por varias razones, que la magistrada explicaba el viernes en un nuevo auto en el que requería a RTVE y Àpunt el video del "mudo" en el Cecopi.

"No consta, en el presente procedimiento, una documentación ni grabación o acta de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre de 2024, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias", asegura. De hecho, el departamento que ahora dirige Juan Carlos Valderrama, respondió a la jueza en marzo que "el Cecopi no es un órgano colegiado a los efectos de la ley de 2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, no se dispone de la figura de secretario/a, por lo que no se levantan actas ni se graban sus sesiones, es por ello que no consta soporte documental alguno al respecto". De ahí que la magistrada también decidiera el pasado viernes aceptar el ofrecimiento de la CVMC (ahora Cacvsa) del 19 de febrero en la que ofrecía "grabaciones, piezas informativas y programas" de la dana. Incluída la ahora famosa grabación del "mudo" del Cecopi.

"Dicha grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen, estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado. Se cumplirían los estándares jurisprudenciales en orden a la aportación de la grabación", concluyó la magistrada en su último auto.