Camarero, sobre si Mazón irá a la procesión cívica del 9 d'Octubre: "De momento, normalidad"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que está previsto que Carlos Mazón acuda a la procesión cívica del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana. No es habitual que esté en duda la presencia de un president en los actos del día grande de la autonomía que dirige, pero la anómala situación que vive Mazón desde la dana, alejado de la ciudadanía para evitar protestas por su gestión de la emergencia, ha abierto el debate sobre su agenda de esa jornada.

Aún así, al ser preguntada por si Mazón asistirá este año a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Camarero ha respondido sin pillarse demasiado los dedos. En concreto, la portavoz ha señalado que el president "ha acudido todos los años" desde que accedió a la presidencia a mediados de 2023 y que "de momento, normalidad".

"Es el día grande de los valencianos y lo vamos a celebrar como merecen los valencianos", ha añadido Camarero.

Así lo ha trasladado en su comparecencia posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por si Mazón asistirá dentro de tres semanas a ese acto solemne en el que las autoridades recorren el centro de València tras la Reial Senyera.

Será el primer 9 d'Octubre tras la dana que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos, y se espera que sea el primer punto caliente de un mes cargado de obstáculos para Mazón, que deberá afrontar también el aniversario de la tragedia y el funeral de Estado.

La también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha indicado que "si hay alguna información que trasladar" al respecto, se comunicará por parte de la Generalitat. "De momento, normalidad", ha dicho.