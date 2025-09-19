À Punt retira un vídeo de Sánchez y Morant tras ser acusado de machismo

Nueva polémica en torno a À Punt. A las quejas que el PSPV venía vertiendo sobre los cambios que se estaban dando en la televisión pública valenciana desde el cambio de ley aprobado por PP y Vox hace más de un año, se ha sumado esta semana una pieza dentro de 'Va de bo', el recientemente estrenado magazín vespertino de À Punt, sobre Pedro Sánchez y Diana Morant, un vídeo que ha incrementado el tono de indignación de los socialistas, con acusaciones de "machismo" y de remitir "a lo más viejo, rancio y manipulador" mientras que la plataforma lo ha retirado y ha pedido disculpas: "Lamentamos profundamente la difusión de este segmento audiovisual de 13 segundos. Un vídeo cuyo contenido no se corresponde con los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar la labor de los medios de comunicación públicos".

"Vergonya! Esta 'pieza' de À Punt es intolerable", ha escrito en su perfil de X la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, poniendo letra a la protesta. "Una televisión pública no puede convertirse en altavoz de un machismo institucional que degrada la información y ridiculiza a las mujeres en política", ha añadido la dirigente socialista.

El vídeo en cuestión que ha generado la polémica es una información donde se ve al presidente del Gobierno hablando y mencionando a la ministra de Ciencia y líder del PSPV con una música de fondo. "Querida Diana", dice en un frame, "es una obsesión política", se añade inmediatamente después con corte incluido antes de que aparezcan una serie de imágenes de Morant envuelta en corazones añadidos por la edición del programa.

Esta escena se incorpora dentro de una pieza informativa en la que el programa cuenta el "plante" de Sánchez a Carlos Mazón por no invitarlo al acto en el Aeropuerto de Alicante. Justo después de la música alegre y los corazones en torno a Sánchez y Morant, el sonido de fondo cambia, aparecen acordes de tensión y críticas de dirigentes del PPCV por la no invitación al 'president' de la Generalitat.

Esa creación audiovisual ha indignado a la formación, tal y como ha expresado Bernabé. "El “nou À Punt” remite a lo más viejo, rancio y manipulador. Exigimos disculpas inmediatas y la retirada de este contenido de todas sus plataformas", ha señalado la también secretaria de Igualdad del PSOE. También la cuenta del partido en València ha cargado contra el ente: "Una televisión pública no puede frivolizar ni degradar la información a estos extremos".

En ese sentido, À Punt ha recalcado que "asumimos íntegramente la responsabilidad por lo ocurrido y ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y afectadas por este contenido".