Una acusación popular en la causa de la dana pide la imputación del presidente de la CHJ Miguel Polo
El partido Valores, que representa un abogado seguidor de Francisco Camps, ve "indicios razonables de criminalidad" en la testifical del responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar
València
Una acusación popular en la causa de la dana ha pedido la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHL) Miguel Polo tras su declaración del pasado viernes porque ve "indicios razonables de criminalidad en la testifical" del máximo responsable del organismo de cuenca.
La petición la ha presentado el partido Valores, representando por el abogado Juan Chapapría, un abogado y seguidor de la campaña de Francisco Camps a la presidencia del Partido Popular.
