Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Las asociaciones de víctimas, ante las Cortes: "Donde queremos escuchar a Mazón es en sede judicial"

Carlos Mazón se enfrenta a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat Valencia

Protesta de los familiares de las víctimas de la dana a las puertas de las Corts

Protesta de los familiares de las víctimas de la dana a las puertas de las Corts

Protesta de los familiares de las víctimas de la dana a las puertas de las Corts / Fernando Bustamante

Mateo L. Belarte

Diego Aitor San José

José Luis García Nieves

Carlos Mazón se enfrenta desde este martes a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat. El dirigente popular llega a las Cortes en un contexto muy diferente al del año pasado, tras sufrir un alto desgaste por la gestión de la dana, una catástrofe que ha trastocado la legislatura y le ha puesto contra las cuerdas. A buen seguro que la emergencia del 29 de octubre será la gran protagonista del pleno, tanto en el propio discurso del president como en las réplicas de la oposición, que seguirá al ataque, convirtiendo este en un nuevo examen para el jefe del Consell.

La tensión está garantizada desde primera hora, con una protesta contra Mazón convocada por víctimas de la riada a las puertas del parlamento valenciano. Es la primera meta volante para el jefe del Consell, que inicia con esta cita un octubre de alto voltaje, con el 9 d’Octubre y el aniversario de la dana como los otros puntos calientes y que prevé culminar con la salida de Francisco Gan Pampols del Ejecutivo autonómico y la reforma de este y hasta la presentación de los presupuestos para 2026.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents