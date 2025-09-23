Las asociaciones de víctimas, ante las Cortes: "Donde queremos escuchar a Mazón es en sede judicial"

Carlos Mazón se enfrenta desde este martes a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat. El dirigente popular llega a las Cortes en un contexto muy diferente al del año pasado, tras sufrir un alto desgaste por la gestión de la dana, una catástrofe que ha trastocado la legislatura y le ha puesto contra las cuerdas. A buen seguro que la emergencia del 29 de octubre será la gran protagonista del pleno, tanto en el propio discurso del president como en las réplicas de la oposición, que seguirá al ataque, convirtiendo este en un nuevo examen para el jefe del Consell.

La tensión está garantizada desde primera hora, con una protesta contra Mazón convocada por víctimas de la riada a las puertas del parlamento valenciano. Es la primera meta volante para el jefe del Consell, que inicia con esta cita un octubre de alto voltaje, con el 9 d’Octubre y el aniversario de la dana como los otros puntos calientes y que prevé culminar con la salida de Francisco Gan Pampols del Ejecutivo autonómico y la reforma de este y hasta la presentación de los presupuestos para 2026.

Morant: "Lo único que espero de Mazón es que por fin nos diga la verdad del 29 de octubre" Diana Morant carga contra Mazón a las puertas de las Corts: "Hoy se va a celebrar el Debate del Estado de la C. Valenciana y este es el estado de la Comunitat Valenciana: una ciudadanía que no soporta más al señor Mazón y se revuelve contra sus políticas. Están aquí las víctimas de la dana pero también de la lucha contra la violencia de género, los sindicatos, ong... Ha sido tanto daño en dos años que nunca antes ningún president había generado tanto rechazo". La ministra de Ciencia también ha señalado: "He querido estar aquí para acompañar a las víctimas. Y lo único que espero de Mazón es que por fin nos diga la verdad del 29 de octubre y después ni más mentiras ni más estrategias. Espero su dimisión y una convocatoria electoral".

Diana Morant abraza a una de las víctimas. / FERNANDO BUSTAMANTE La diputada de Compromís Isaura Navarro también improvisa un encuentro con las víctimas. Ahora son los líderes de la oposición quien protesta contra Mazón.

Continúan llegando protagonistas e invitados por la puerta prinicipal de las Corts. La secretaria general del PSPV, Diana Morant, estará presente en el debate, y ha pasado a saludar, una a una, a las víctimas concentradas tras las pancartas. Con ella va el portavoz del PSPV, José Muñoz. Joan Baldoví, síndic de Compromís, también charla con las víctimas.

Como si se tratara de una gala de premios cinematográficos, la puerta de las Corts vive su propia alfombra roja con intervención de quienes serán sus protagonistas dentro. Tras la llegada de los portavoces de Vox, ha sido el turno del síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha criticado que Carlos Mazón haya decidido "entrar por la puerta de atrás" para no encontrarse a las asociaciones de víctimas que protestaban en la puerta. "Hoy habría sido una gran oportunidad para pedir perdón", ha indicado al tiempo que ha señalado que del debate solo esperan "bla, bla, bla" por parte del 'president'.

Abucheos a Vox en la llegada de los diputados de la formación a las Corts. "PP culpable, Vox responsable", les gritan. También "asesinos".

Críticas también a Feijóo entre las víctimas

Protesta ante las Corts, antes del Debate. / FERNANDO BUSTAMANTE Mariló Gradolí: "Donde queremos escuchar a Mazón es en sede judicial contando qué hizo el día 29" Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre 2024 también comparece ante los medios a las puertas de las Corts: “Estamos aquí para volver a pedir la dimisión de Carlos Mazón. Nuestra asociación no va a entrar a escuchar las mentiras que siguen diciendo diez meses después. Donde queremos escucharle es en sede judicial contando qué hizo el día 29, donde estaba y por qué no ha dimitido todavía”. “Lo importante de estar dentro es que nos vea las caras y estarán nuestras compañeras. Lo que pueda decir es todo mentira basandose en que desde el principio no ha parado de mentir y de manipular. No podemos esperar mucho más”.

“Venir a protestas es lo que nos da fuerzas”, cuentan las víctimas a las puertas de las Corts. “Mazón, a presó” es el grito más escuchado. No esperamos que en el discurso nos pida perdón, pero ya es tarde. Lo único que espero es que deje el cargo y se ponga a disposición judicial”, señala Rosa Álvarez.

Rosa Álvarez: "No solo pedimos la dimisión de Mazón, también la de Camarero y Rovira" La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, está a las puertas de las Cortes en la concentración de víctimas y afectados por la dana: “Pedimos la dimisión de Mazón todos los días y es una buena ocasión para estar aquí fuera y pedirla”. Álvarez se ha mostrado crítica con lo que se espera que sea el discurso de Mazón, con apelaciones a la “libertad”. “El discurso de la libertad ya lo conocemos de otras comunidades. ¿Libertad de qué? ¿De dejar morir a 228 ciudadanos?”. Sobre su valoración de la gestión del último curso, la califica, “siendo muy generosa, de negligente y homicida”. “Pedimos más dimisiones, no solo la de Mazon, pedimos la de Camarero y Rovira. Mazon dimisión, Mazón a prisión”, ha señalado. Por último, descarta reunirse con el president: “No damos legitimidad a la persona que está ocupando el lugar del jefe del Consell”.