En Directo
DEBATE DE POLÍTICA GENERAL
Mazón reanuda el debate con la ausencia de la izquierda y las víctimas de la dana
Carlos Mazón se enfrenta a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat Valencia
Carlos Mazón se enfrenta desde este martes a su segundo Debate de Política General como 'president' de la Generalitat. El dirigente popular llega a las Cortes en un contexto muy diferente al del año pasado, tras sufrir un alto desgaste por la gestión de la dana, una catástrofe que ha trastocado la legislatura y le ha puesto contra las cuerdas. A buen seguro que la emergencia del 29 de octubre será la gran protagonista del pleno, tanto en el propio discurso del president como en las réplicas de la oposición, que seguirá al ataque, convirtiendo este en un nuevo examen para el jefe del Consell.
La tensión está garantizada desde primera hora, con una protesta contra Mazón convocada por víctimas de la riada a las puertas del parlamento valenciano. Es la primera meta volante para el jefe del Consell, que inicia con esta cita un octubre de alto voltaje, con el 9 d’Octubre y el aniversario de la dana como los otros puntos calientes y que prevé culminar con la salida de Francisco Gan Pampols del Ejecutivo autonómico y la reforma de este y hasta la presentación de los presupuestos para 2026.
Mazón retoma la sesión sin la izquierda
Se retoma la sesión con el balance de Mazón de los trabajos ante la gestión, pero sin los diputados de PSPV y Compromís en sus asientos. El 'president' de la Generalitat destaca la recuperación de infraestructuras, la puesta en marcha de la Conselleria de la Recuperación que dirige Francisco Gan Pampols, los contratos de emergencia para limpiar los accesos o las ayudas dadas a los afectados por la riada "aunque algunos no lo quieren escuchar", ha indicado ante el vacío de los escaños de la izquierda.
Las victimas, junto con los diputados de PSPV y Compromís, se concentran junto al ficus de las Corts. Gritos de "Mazón, dimisión".
Sesión suspendida
La sesión se encuentra detenida cuando se rozaban las cuatro horas de discurso de Mazón en el que preveía ser su cuarto y último bloque. El 'president' estaba defendiendo la actuación del Consell y lamentando la falta de información el día 29 de octubre. En ese momento, los diputados del PSPV y Compromís han comenzado a señalarle hacia la tribuna de invitados, donde estaban algunos representantes de las asociaciones de las víctimas, que han saludado.
Mazón les ha mirado, tendiéndoles la mano, y ha seguido su discurso. "Hemos estado, estamos y siempre estaremos a disposición de todas las víctimas sin exclusión, lo vuelvo a reiterar hoy", ha señalado a lo que ha añadido que no había "víctimas buenas o malas" según conveniencia y que muchas de las que ha atendido no están asociadas porque no quieren ser utilizadas ni señaladas.
Ha sido entonces cuando las asociaciones de víctimas se han marchado. Acto seguido, la bancada del PSPV se ha levantado, ha aplaudido y se ha marchado. Mientras, Gerard Fullana, de Compromís, se gritaba con uno de los diputados del PP que acababa de decir "claro, son las dos y no han comido", lo que el valencianista ha interpretado como una referencia hacia las víctimas. La presidenta de las Corts le ha llamado al orden dos veces y todo su grupo ha dejado la sesión.
Mazón ha continuado su discurso, pero posteriormente se ha anunciado un receso de 5 minutos. Los diputados de la izquierda han bajado al patio del ficus donde han acudido las víctimas y se han oído aplausos.
La izquierda y las víctimas abandonan el pleno de las Corts
Momento de máxima tensión en el pleno al referirse Mazón a las víctimas de la dana que ha acabado con la salida de los diputados de PSPV y Compromís así como de los representantes de las asociaciones que en ese momento estaban en la tribuna de invitados y la posterior suspensión del pleno. Ha sido cuando el 'president' de la Generalitat ha comenzado a hacer sus referencias sobre la gestión de la riada y al señalar que siempre estará a disposición de atender a las víctimas. En ese momento, las víctimas que estaban en la tribuna han comenzado a saludarle e inmediatamente después han hecho gestos de que se iban. PSPV y Compromís se han puesto en pie y han abandonado también el pleno tras un cruce de gritos entre bancadas. "Es una puesta en escena nada improvisada", ha asegurado Mazón con la bancada de la izquierda vacía.
Mazón entra ya en el cuarto bloque, el de análisis sobre la dana, aunque ha llegado con un salto algo brusco, cuando se encontraba hablando de la ley de Señas de Identidad que ha asegurado que presentarán para garantizar la "protección, promoción y difusión de las señas de identidad del pueblo valenciano", sin especificar cuáles. De hecho, ese salto ha tenido cambio de tono y ha comenzado hablando de la dana en valenciano.
El cansancio hace mella
Se nota el cansancio en el hemiciclo por parte de los diputados presentes, especialmente los de la oposición, que afean la duración del discurso de Carlos Mazón, que ya ha superado el del año anterior y supera las tres horas y media. Y lo que queda. Ante la reiteración de la explicación del detalle de cada una de las medidas, el murmullo de las bancadas de PSPV y Compromís ha crecido quejándose de que lo que estaba anunciando "ya lo había dicho". "Tendré que explicar las medidas, esto es lo contrario que los ximoanuncios, yo los digo, los explico y los presupuesto, entiendo que les moleste que haya un 'president' con proyecto", se ha defendido Mazón. La presidenta de las Corts, Llanos Massó, le ha dado la razón en que está en su turno de palabra. No tiene límite. Por poder, puede estar hasta mañana. Imposible que el síndic del PSPV, José Muñoz, haga la réplica antes de la hora de comer, a alguno le podría dar algo.
Desgravación por ir de concierto
Detalle, pero tampoco en exceso, de una de las medidas anunciadas por Mazón: la de que la música desgravará en el IRPF. No ha explicado las cuantías ni cuáles serán los umbrales de la renta que podrán entrar en ello, eso sí, sí que ha especificado que en esta "tercera fase de la reforma fiscal" serán deducibles "la compra de instrumentos y partituras, las tasas y cuotas de conservatorios tanto públicos como privados, los gastos vinculados formación y perfeccionamiento, las cuotas de socios de asociaciones musicales y hasta la conciertos para las rentas que más lo necesiten". No ha aclarado si será cualquier concierto o si ahí estarían incluidos los festivales de música.
"Eso ya lo habías leído"
Las medidas que anteriormente había citado de pasada, 41 en total, ahora toca su explicación al detalle. "Eso ya lo has leído", se ha oído en la bancada socialista, más como desesperación y cansancio que como crítica. Es el tercero de los cuatro bloques de Mazón. Está, entre otras, la creación del historial sanitario, la puesta en marcha del ciclotrón que permitirá la producción de fármacos, la firma del convenio para actualizar la financiación de las universidades públicas o una nueva ley de la Ciencia. En esta ley ha dicho que se incluirá el plan específico que tiene pulla hacia Morant, ministra de Ciencia, a la que ha retierado en menciones y que ha asegurado que tiene como objetivo "dotar a la Comunitat Valenciana de las herramientas para que nuestro ecosistema innovador reciba el mismo trato del Gobierno de España que Cataluña y País Vasco".
Tres horas y tres bloques
Tercera hora del discurso de Mazón con la que ha acabado el segundo de los cuatro bloques. Lo ha hecho con una nueva crítica al Botànic y a José María Ángel, a quien no ha mencionado directamente, pero en el repaso de políticas de Emergencia ha asegurado que ha logrado acabar con el "empastre y abandono a los bomberos forestales" que mantenía el anterior responsable de este área porque "estaba ocupado falsificando títulos y estafando al erario público".
Hablando de la energía nuclear, Carlos Mazón alcanza las tres horas de discurso. Y ojo que todavía queda un buen rato porque no ha pasado ni al bloque de detallar los anuncios ni al de desgranar las medidas de reconstrucción, empieza a tener mérito ya no oratorio sino físico tal aguante. Sobre la política energética, el jefe del Consell ha indicado que esa sí es "la soberanía por la que lucho" y ha vuelto a utilizar la fórmula de dirigirse a la izquierda: "Repitan conmigo: la energía nuclear es buena", reiterando así su fedensa para la continuidad de la central de Cofrentes.
