Mazón reanuda el debate con la ausencia de la izquierda y las víctimas de la dana

Sesión suspendida

La sesión se encuentra detenida cuando se rozaban las cuatro horas de discurso de Mazón en el que preveía ser su cuarto y último bloque. El 'president' estaba defendiendo la actuación del Consell y lamentando la falta de información el día 29 de octubre. En ese momento, los diputados del PSPV y Compromís han comenzado a señalarle hacia la tribuna de invitados, donde estaban algunos representantes de las asociaciones de las víctimas, que han saludado.

Mazón les ha mirado, tendiéndoles la mano, y ha seguido su discurso. "Hemos estado, estamos y siempre estaremos a disposición de todas las víctimas sin exclusión, lo vuelvo a reiterar hoy", ha señalado a lo que ha añadido que no había "víctimas buenas o malas" según conveniencia y que muchas de las que ha atendido no están asociadas porque no quieren ser utilizadas ni señaladas.

Ha sido entonces cuando las asociaciones de víctimas se han marchado. Acto seguido, la bancada del PSPV se ha levantado, ha aplaudido y se ha marchado. Mientras, Gerard Fullana, de Compromís, se gritaba con uno de los diputados del PP que acababa de decir "claro, son las dos y no han comido", lo que el valencianista ha interpretado como una referencia hacia las víctimas. La presidenta de las Corts le ha llamado al orden dos veces y todo su grupo ha dejado la sesión.

Mazón ha continuado su discurso, pero posteriormente se ha anunciado un receso de 5 minutos. Los diputados de la izquierda han bajado al patio del ficus donde han acudido las víctimas y se han oído aplausos.