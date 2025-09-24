Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Castellón condena al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Benicàssim, Enrique Mulet Quintana, como autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género durante una discusión en el domicilio familiar la noche del pasado 31 de agosto. Esto ha provocado que vaya a entregar su acta.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Mediterráneo, el acusado empujó a su mujer contra la pared con intención de menoscabar su integridad física, aunque no se acreditaron lesiones ya que la víctima no quiso acudir a un centro médico ni ser reconocida por un forense tras lo sucedido.

Enrique Mulet, que carecía de antecedentes, reconoció los hechos y aceptó la condena en un procedimiento de conformidad, lo que permitió una reducción de un tercio de la pena más grave solicitada por el Ministerio Fiscal.

La resolución por este delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género impone al edil 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la retirada del derecho a portar armas durante 16 meses y una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, con la que comparte dos hijos menores, por el mismo periodo. En concreto, según la resolución, no podrá aproximarse a una distancia igual o inferior a 300 metros de su domicilio, lugar de trabajo u otro espacio en el que se encuentre la denunciante.

La sentencia es firme y no admite recurso. El juzgado ordena, además, la inscripción de la condena en el Registro de Penados y en el Registro de Violencia Doméstica y de Género, y encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la vigilancia del cumplimiento de las medidas impuestas.

Número 2 de la lista de Vox en Benicàssim

Enrique Mulet forma parte de la corporación del Ayuntamiento de Benicàssim como representante del Grupo Vox. Fue el número dos de la lista de la formación de ultraderecha para las elecciones municipales del 2023, que encabezó José Luis Caballero, actual portavoz en el consistorio.

Los voxistas cosecharon 1.057 votos, un 10,44% del total, doblando el resultado de la anterior cita con las urnas, lo que les supuso crecer un edil y conseguir dos actas de concejal, la de Caballero y la de Mulet. En los comicios del 2019, el ahora condenado por un episodio de violencia de género ya formó parte de una candidatura de Vox en la localidad, pero en puestos de cierre.