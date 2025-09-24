Mazón recibe a la entidad que niega la unidad de la lengua un día después de cuestionar a la AVL

El president Carlos Mazón parece decidido a reabrir ya el debate sobre el valenciano y fijar este asunto como uno de los flancos principales de la batalla cultural que lanzó hace menos de 24 horas durante su comparecencia de este martes en las Cortes. Sin solución de continuidad al debate de política general celebrado ayer, el president recibe hoy en el Palau de la Generalitat a dirigentes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), una entidad sin autoridad normativa, contraria a la unidad de la lengua y defensora de unas normas lingüísticas no oficiales y diferentes a las de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la competente en la materia desde 2001, en tiempos de Eduardo Zaplana.

El encuentro y sobre todo los tiempos escogidos no son casuales. Se produce un día después de que Mazón, dentro de ese larguísimo discurso de alta carga identitaria con el que trató de desviar la atención de la dana y del 29-O en el que sigue atrapado, cuestionase al ente estatutario que preside Verònica Cantó, asimilando así el discurso de Vox.

Los voxistas, sabe recordar, han situado a la Acadèmia como uno de sus grandes enemigos y han prometido, entre otras cosas, "estrangularla". Luego pactaron con el PP de Mazón un duro recorte a su presupuesto.

Además, durante su etapa como socios de gobierno de Mazón, los de Santiago Abascal ya utilizaron este valenciano no normativo desde las cuentas oficiales de las conselleries que manejaban. Lograron ya entonces cierta complicidad del PPCV, en especial a través del titular de Educación José Antonio Rovira, quien aseguró a inicios de legislatura que la AVL "no tiene la verdad absoluta" sobre el valenciano.

Al margen del "brindis al sol" -en palabras de la propia AVL- que supone el anuncio del inicio de un proceso de cambio de nombre para el que no tiene los apoyos parlamentarios, Mazón puso el foco en el papel de la Acadèmia, a quien acusó de haberse puesto de perfil ante supuestas injerencias externas.

Según explicó, las decisiones de la AVL desde la época del Botànic "no se han acomodado al mandato de separar el conflicto. Al contrario, hemos visto como la presencia del valenciano y la defensa de la lengua propia singular y diferenciada se ha diluido y la máxima institución ni siquiera se ha pronunciado. La hemos echado de menos", lamentó.

La reunión, según figura en el portal oficial de la Generalitat, es a puerta cerrada y no está previsto que Mazón atienda a los medios tras la misma. Por parte de la RACV está presente Luis Miguel Romero, decano.