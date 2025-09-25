Bronca de inicio en las Cortes: sin minuto de silencio por Gaza y denuncia por el veto a debatir el aforamiento de Mazón

Para empezar, más bien como línea de continuidad, bronca en las Cortes. El Debate de Política General se ha retomado este jueves tras la jornada de descanso del miércoles, centrada en la presentación y negociación de las propuestas de resolución. Estas han de centrar la actividad en el pleno en las próximas horas (se espera otro día largo) y lejos de que la retahíla de medidas de cada grupo y el día de parón hayan servido para calmar los ánimos, todo lo contrario.

Hasta en los pasillos de fuera del parlamento, habitualmente blindados a los cruces de reproches que se da entre escaños, han vivido momentos de tensión antes incluso de que el balón dialéctico echara a rodar en el hemiciclo. Ha sido, en primer lugar, por el rechazo a que hubiera un minuto de silencio "por las víctimas de Palestina" para iniciar la sesión. Lo había propuesto Compromís, en la línea de otros parlamentos como el Congreso o el gallego, pero Vox se ha mostrado en contra. Y sin unanimidad, no hay gesto de recuerdo.

"Hemos rechazado las patochadas de Compromís", ha indicado el síndic de Vox, José María Llanos, que ha justificado esta negativa porque la izquierda "no dice nada cuando Hamás asesina a un español en Jerusalén, cuando masacran a cristianos en el Congo, Mozambique y Camerún o con el atentado del 7 de octubre". Mientras daba esa explicación ante la prensa, la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha indicado desde un lateral: "Mentira, mentira".

Segunda jornada del Debate de Política General en las Cortes, este jueves. / Levante-EMV

"Son muertes, respetad la verdad", ha añadido la valencianista mientras hablaba Llanos. "¡Y la vida!", ha expresado también fuera de la atención a prensa un diputado de Vox. "Leeros las resoluciones", ha dicho Navarro. "Compromís no es un partido, es una mezcla de intereses", ha agregado Llanos. Posteriormente, en su turno ante los medios de comunicación, el portavoz valencianista, Joan Baldoví, ha lamentado la negativa de Vox "y le consentimiento del PP" de no hacer un minuto de silencio que no tenía ni referencia a palabras 'polémicas' como "genocidio".

Denuncia de prevaricación

Esto solo ha sido un primer esbozo de esa tensión que ha tenido su culmen con la celebración de dos reuniones de la Mesa de las Cortes y una de la junta de síndics que ha provocado un retraso de 25 minutos en el inicio del pleno. Ha sido para tratar los dos recursos de reposición del PSPV ante el "veto" a debatir dos de sus propuestas de resolución: una exigiendo respeto a las víctimas de la dana y pidiendo la reprobación de un diputado del PP y otra reclamando que Carlos Mazón deje su aforamiento y declare ante la jueza de la dana.

La Mesa de las Cortes ha mantenido el rechazo a que se debatan (y voten) porque, según señalan, no son cuestiones de "política general", una decisión que el síndic del PSPV, José Muñoz, ha anunciado que llevarán a los tribunales por prevaricación. Los socialistas consideran que es una decisión "arbitraria" ya que ambas mociones "cumplen con las condiciones" del reglamento. "Vamos a emprender acciones legales", ha indicado Muñoz, un aviso que ha provocado el enfado en la Mesa, con mayoría del PP y presidida por Vox, que le ha acusado de "coacciones".

PP y Vox han indicado que la petición de los socialistas de que Mazón renuncie al aforamiento es una "moción de censura encubierta" porque solo se puede renunciar a ello al dejar el acta de las Cortes lo que significaría dejar de ser 'president'. En el reglamento sí que se señala que se han de inadmitir las propuestas que hablen de cuestiones de confianza del Consell, no obstante, en Extremadura se ha votado (y aceptado) una propuesta de Vox para quitar los aforamientos de sus diputados.