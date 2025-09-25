Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario

Los médicos de Atención Primaria (AP) recibirán una prima adicional a final de año si, entre otros criterios, consiguen reducir su lista de espera a menos de cinco días o disminuyen el gasto farmacéutico durante el segundo semestre de este año. Estos son algunos de los parámetros más importantes -estos dos son imprescindibles- del nuevo programa de productividad adicional sobre el que la Conselleria de Sanidad está informando a los distintos departamentos; cada uno contará con un acuerdo de gestión donde se establezca el sistema de puntos, con un mínimo de 30 y un máximo de 100, que determinarán a cuánto ascenderá la retribución a percibir. No solo recibirán una prima los facultativos, sino que todo el personal sanitario será premiado si se consiguen los objetivos marcados.

Por el momento, Sanidad está explicando los criterios marcados en una ronda de presentaciones por los departamentos de salud, aunque no se cuenta aún con un documento definitivo; los profesionales pueden presentar alegaciones hasta el 1 de octubre tras conocer la propuesta y será entonces cuando el departamento de Marciano Gómez publique los criterios definitivos. Sin embargo, en Atención Primaria será imprescindible reducir la lista de espera a cinco días y gastar menos en medicamentos o material sanitario para cobrar un extra. Así lo atestiguan hasta tres fuentes diferentes consultadas por Levante-EMV y presentes en alguna de estas reuniones y dos presentaciones, de dos hospitales distintos, a las que ha podido acceder este periódico.

El fundamento del sistema es bonificar la "eficacia" de los sanitarios de la Comunitat Valenciana: a mayor eficiencia, mayor cantidad a percibir. Otros de los baremos a premiar en los centros de salud serán ajustar las incapacidades temporales de sus pacientes, conseguir que un determinado porcentaje entre los mayores de 64 años se vacunen frente la gripe o administrar la segunda dosis de la triple vírica (sarampión, rubéola y paperas) entre los menores.

Indicadores estratégicos Núm. Indicador Unidades Peso Meta Tolerancia Tendencia 1 Ajuste de la duración de la incapacidad temporal respecto al estándar Porcentaje 12,50 50,00 0,20 Minimizar 2 Evol. gasto material sanitario Porcentaje 12,50 4,00 1,00 Minimizar 3 Cobertura vacuna antigripal en mayores de 64 años Porcentaje 12,50 60,00 0,08 Maximizar 4 Registro 18 meses #talla y peso Porcentaje 12,50 98,50 10,00 Maximizar 5 Cobertura de la vacuna triple vírica (2ª dosis) Porcentaje 12,50 95,00 5,00 Maximizar 6 Control de diabetes (12M 70A) Porcentaje 12,50 70,00 0,10 Maximizar 7 % Pacientes en espera médico de familia > 5 días Numérico 12,50 5,00 0,10 Minimizar 8 % Pacientes en espera pediatra > 5 días Numérico 12,50 5,00 0,10 Minimizar

El nuevo sistema

Fue a finales del mes de julio cuando el departamento de Marciano Gómez publicó la resolución para habilitar esta medida, aunque sin determinar los criterios, ni desarrollarlos porque podrán ser diferentes en cada departamento de salud o en cada centro, como ya especifica la norma. Según el decreto aprobado, el objetivo es "garantizar que el nivel de exigencia sea equitativo y razonable", por lo que se tendrán en cuenta "las diferencias" entre ellos y, así, evitar "esfuerzos diferentes" para cada uno porque supondría "violar el principio de equidad". En estos últimos días, Sanidad está exponiendo una propuesta de baremos y, aunque se pueden presentar alegaciones hasta el 1 de octubre, en el caso de Atención Primaria los dos criterios citados anteriormente son la base de la propuesta.

Su cumplimiento es esencial porque son, según las fuentes consultadas, la lista de espera y los fármacos son requisito imprescindible para entrar en el programa. A partir de ahí, la puntuación final -por tanto, la retribución final- se obtendrá con una fórmula matemática que tendrá en cuenta la cantidad de días trabajados, el rendimiento y el subgrupo profesional. La cuantía máxima a percibir será de 6.000 euros para los gerentes y directores e irá descendiendo según la categoría profesional: los subdirectores podrán percibir hasta 5.800 euros; los jefes de servicio, 5.400; los A1 como los médicos, 4.800 euros; los A2, las enfermeras, 3.120; los de categoría B, 2.400; los C1, 1.920; los C2, 1.440; y, la categoría AP, el escalafón más bajo, solo podrán recibir 960 euros adicionales.

Una prueba, ¿definitiva?

Sanidad probará este sistema en el segundo semestre de este año, el pago a los profesionales que consigan cumplir los objetivos se realizará a principios de 2026; pero podría convertirse en definitivo porque el decreto indica en su preámbulo que si "se demuestra la validez y eficacia del nuevo modelo", este será la "base" para acometer la modificación del decreto 9/2021, que regula el sistema de incentivación retributiva del personal gestionado por la Conselleria de Sanidad.

Hasta ahora la productividad se realiza con un sistema de módulos, en el que los sanitarios realizan horas extra fuera de su horario habitual. Es el que se usa para realizar cirugías por las tardes con el objetivo de aligerar las listas de espera -la quirúrgica acumula 68.638 pacientes- que seguirá activo durante este semestre; funcionarán simultáneamente. Sin embargo, el sistema propuesto no pagará por horas adicionales, sino por "eficiencia", aunque los profesionales ven casi imposible cumplir con los requisitos imprescindibles. En eso coinciden tanto los sindicatos -CESM, UGT y CSIF- como la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Sovamfic), que difundió un comunicado este miércoles mostrando su rechazo porque los baremos establecidos son "irrealizables" y pueden resultar "contraproducentes".