Port Hotels cuenta con el primer hotel adaptado a personas con autismo
El Hotel Port Azafata adapta sus rutinas para ajustar la estancia y cuenta con kits sensoriales para gestionar momentos de desregulación
La apuesta por la inclusión gana terreno en la hotelería: viajar también es posible cuando se necesitan rutinas claras, calma y entornos comprensibles. En este contexto, Port Hotels consolida un modelo de hospitalidad que sitúa al Hotel Port Azafata, junto al aeropuerto de Valencia, como establecimiento adaptado a la accesibilidad cognitiva con el sello Autism Friendly.
Más que un sello, es una forma de operar que transforma la estancia. Más del 70% del equipo ha recibido formación en neurodiversidad. Las zonas comunes cuentan con señalización con pictogramas para facilitar la orientación. Se aplican protocolos personalizados que anticipan cada paso. Para familias y viajeros del espectro autista, niños y adultos, esto se traduce en prioridad en el check-in, posibilidad de habitaciones tranquilas, desayunos con mesa reservada y kits sensoriales para momentos de desregulación. En el restaurante se ofrecen cartas adaptadas con pictogramas y lectura fácil, lo que permiten una elección clara y autónoma.
Los efectos se perciben en aspectos concretos: llegadas más fluidas, recorridos claros, comedor con menor ruido visual y personal preparado para acompañar sin invadir. La previsibilidad reduce el estrés y mejora la calidad del viaje tanto en estancias de ocio como de trabajo, especialmente para quienes aterrizan en Manises o necesitan conexiones rápidas.
La apuesta responde a una tendencia global: un turismo inclusivo que cuida la accesibilidad universal como palanca de calidad y competitividad. Atender a la neurodiversidad no es solo responsabilidad social; también amplía la base de visitantes y fideliza a quienes priorizan entornos claros y amables. Port Hotels integra estas prácticas en su iniciativa Guest of the Planet, hoja de ruta que impulsa proyectos con impacto real y que la cadena extiende progresivamente a su porfolio, con foco en usabilidad de espacios y atención personalizada.
Con esta apuesta, Port Hotels refuerza un modelo de turismo inclusivo que hace del Port Azafata un espacio cercano, predecible y humano, donde cada huésped con o sin autismo, puede sentirse bienvenido y comprender el entorno desde el primer minuto.
- Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
- Así puedes conseguir el C1 de valenciano sin hacer un examen
- Aemet extiende la alerta por DANA para el miércoles: ya son 243 municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo importante
- A1, A2, B1, B2 o C1, ¿qué título de valenciano te corresponde según tus estudios?
- C1 y B2 de valenciano: cómo solicitar el título gratis, paso a paso
- Habla el marido de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA: 'Felizmente divorciado...
- Las notas no valen: estos son los papeles que necesitas para que te den el título de valenciano
- Alerta en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa de una nueva DANA