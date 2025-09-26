Port Hotels cuenta con el primer hotel adaptado a personas con autismo

La apuesta por la inclusión gana terreno en la hotelería: viajar también es posible cuando se necesitan rutinas claras, calma y entornos comprensibles. En este contexto, Port Hotels consolida un modelo de hospitalidad que sitúa al Hotel Port Azafata, junto al aeropuerto de Valencia, como establecimiento adaptado a la accesibilidad cognitiva con el sello Autism Friendly.

Más que un sello, es una forma de operar que transforma la estancia. Más del 70% del equipo ha recibido formación en neurodiversidad. Las zonas comunes cuentan con señalización con pictogramas para facilitar la orientación. Se aplican protocolos personalizados que anticipan cada paso. Para familias y viajeros del espectro autista, niños y adultos, esto se traduce en prioridad en el check-in, posibilidad de habitaciones tranquilas, desayunos con mesa reservada y kits sensoriales para momentos de desregulación. En el restaurante se ofrecen cartas adaptadas con pictogramas y lectura fácil, lo que permiten una elección clara y autónoma.

Los efectos se perciben en aspectos concretos: llegadas más fluidas, recorridos claros, comedor con menor ruido visual y personal preparado para acompañar sin invadir. La previsibilidad reduce el estrés y mejora la calidad del viaje tanto en estancias de ocio como de trabajo, especialmente para quienes aterrizan en Manises o necesitan conexiones rápidas.

La apuesta responde a una tendencia global: un turismo inclusivo que cuida la accesibilidad universal como palanca de calidad y competitividad. Atender a la neurodiversidad no es solo responsabilidad social; también amplía la base de visitantes y fideliza a quienes priorizan entornos claros y amables. Port Hotels integra estas prácticas en su iniciativa Guest of the Planet, hoja de ruta que impulsa proyectos con impacto real y que la cadena extiende progresivamente a su porfolio, con foco en usabilidad de espacios y atención personalizada.

Con esta apuesta, Port Hotels refuerza un modelo de turismo inclusivo que hace del Port Azafata un espacio cercano, predecible y humano, donde cada huésped con o sin autismo, puede sentirse bienvenido y comprender el entorno desde el primer minuto.