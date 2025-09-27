¿Sabes qué hotel elegir para tu próxima escapada de fin de semana a Valencia?

Valencia es una de esas ciudades que lo tiene todo para una escapada de fin de semana. Desde Alicante o desde cualquier rincón de España, llegar a la capital del Turia es rápido y sencillo. Desde Alicante hasta Valencia hay apenas 165 kilómetros, un recorrido que se cubre en coche en poco menos de dos horas. Pero lo que realmente atrapa es su capacidad para ofrecer dos caras de un mismo destino: la vitalidad urbana y cultural de su centro histórico, y la calma mediterránea de sus playas.

Con ESTIMAR Hotels, esa dualidad se convierte en una experiencia hecha a medida. El grupo hotelero propone dos formas complementarias de vivir Valencia: ESTIMAR Valencia, un refugio urbano con un rooftop espectacular, coctelería de autor, spa y gastronomía en pleno corazón de la ciudad; y ESTIMAR Marina Farnals, un hotel en primera línea de playa a tan solo 15 minutos del Corazón de Valencia. Dos planes diferentes, con un mismo sello: cuidar cada detalle para que tu escapada sea inolvidable.

ESTIMAR Valencia: el hotel donde la ciudad se vive entre gastronomía, rooftop y vida urbana en pleno corazón histórico

En la calle Pintor Sorolla, junto a la Plaza de la Reina, ESTIMAR Valencia es mucho más que un hotel boutique: es el punto de partida perfecto para descubrir la ciudad a pie y un refugio elegante donde descansar. Sus habitaciones, con un aire cosmopolita que recuerda a los hoteles boutique de Nueva York, combinan funcionalidad, estilo y el confort mediterráneo. Y para equilibrar el ritmo urbano, el Spa Boutique & Fitness ofrece masajes, tratamientos y un espacio pensado para detener el tiempo durante unas horas.

La cocina non-stop permanece abierta durante doce horas al día en The Place Of Bankers / Estimar Hoteles

The Place Of Bankers: la antigua sede bancaria que hoy late como espacio gastronómico

Un toque sofisticado y atrevido definen The Place Of Bankers. En su interior se reflejan las múltiples historias que guardan sus paredes: el suelo de roble envejecido, los pilares de hormigón y la imponente barra central crean una atmósfera única, pensada para compartir y saborear momentos inolvidables. El hotel se levanta sobre lo que fue la sede del banco Banesto y aún conserva su cámara acorazada, hoy integrada en el restaurante como un guiño a su historia. Ese pasado se refleja en el carácter del espacio, que combina herencia y modernidad en un ambiente único.

La propuesta gastronómica del hotel tiene nombre propio y carácter propio: The Place Of Bankers. Aquí la cocina local se encuentra con la creatividad para dar lugar a platos que sorprenden sin perder raíces. Su carta fusiona el producto de proximidad con técnicas actuales, ofreciendo tanto opciones para compartir como principales que rinden homenaje a la tradición valenciana.

Lo mejor es que su cocina non-stop permanece abierta durante doce horas al día. Para los viajeros de fin de semana, esto significa libertad: comer a cualquier hora, sin prisas y sin depender del reloj.

Pero The Place Of Bankers no es solo un restaurante: también es el lugar perfecto para disfrutar de un cóctel de autor con la firma de Patxi Troitiño. Un espacio donde la coctelería y la gastronomía se encuentran, manteniendo viva la experiencia incluso en los meses de invierno.

El restaurante The Banker’s Bar combina tradición y creatividad con producto local y un menú ejecutivo de lunes a viernes. / Estimar Hoteles

Menú Ejecutivo en The Place Of Bankers: Entre semana también se disfruta

En The Place Of Bankers también hay espacio para quienes desean una buena comida, sin complicaciones, para quienes disfrutan de una pausa gastronómica entre semana sin prisas ni agobios. El Menú Ejecutivo incluye dos entrantes, un plato principal y postre o café, y está disponible de lunes a viernes. La propuesta varía según la temporada —arroces, carnes o pescados— siempre con un toque de autor y producto de proximidad. Una forma sencilla y sabrosa de desconectar a mediodía en pleno centro de Valencia. Una fórmula ideal para convertir la rutina en un pequeño lujo cotidiano.

La carta de cócteles va de la mano de Patxi Troitiño, campeón de España en Destreza en Coctelería. / Estimar Hoteles

The Coin: vive el secreto mejor guardado de los atardeceres y noches de Valencia

Si hay un rincón que define Estimar Valencia, ese es su rooftop The Coin. Subir a la azotea es cambiar de perspectiva: los tejados del casco antiguo, la silueta del Micalet y las campanas al atardecer componen un escenario único. Con un cóctel en mano, la experiencia roza lo mágico. Y cuando el frío aprieta en invierno, la propuesta no desaparece: los mismos cócteles de autor se sirven en el lobby, dentro de The Place Of Bankers, para que la experiencia continúe en un ambiente cálido y sofisticado.

El rooftop The Coin ofrece vistas únicas al casco histórico y cócteles diseñados por Patxi Troitiño. / Estimar Hoteles

La carta de bebidas, compuesta por 16 cócteles, lleva la firma de Patxi Troitiño (Mixólogy by Patxi Troitiño), campeón nacional de mixología, que ha creado reinterpretaciones del clásico Agua de Valencia y propuestas tan originales como la D’OR XATA, elaborada con horchata de Alboraya, un toque de polvo de wasabi y Jerez Oloroso. Un guiño local que se convierte en recuerdo imborrable para quienes visitan la ciudad.

Los fines de semana The Coin se llena de música en directo y DJ sets, convirtiendo la azotea en un espacio cultural en sí mismo. Desde jazz & swing hasta pop & soul, cada sesión suma un motivo más para elegir ESTIMAR Valencia como tu base en la ciudad.

La terraza AURA Views & Drinks en Estimar Marina Farnals es el lugar perfecto para disfrutar de un cóctel frente al Mediterráneo. / Estimar Hoteles

ESTIMAR Marina Farnals: un hotel en La Pobla de Farnals para desconectar sin irse lejos

En primera línea de la playa de La Pobla de Farnals, ESTIMAR Marina Farnals es la opción ideal para disfrutar del mar sin alejarse de la ciudad. Sus habitaciones cuentan con balcón y diferentes categorías, desde estándar hasta Junior Sweet con vistas al Mediterráneo. El hotel completa la experiencia con una piscina, zona fitness y espacios para eventos, adaptándose tanto a escapadas de ocio como a reuniones profesionales.

El restaurante Luz de LÚA destaca por sus tapas y platos mediterráneos con ingredientes frescos de temporada. / Estimar Hoteles

Luz de LÚA Bar & Restaurant: Inspiración mediterránea en cada rincón y en cada bocado

Hay lugares que saben a verano, a sobremesas sin prisa y a conversaciones que se alargan mientras el mar sigue de fondo. Luz de LÚA Bar & Restaurant, en primera línea de la costa de La Pobla de Farnals y a solo 17 km de Valencia, es uno de ellos.

Su cocina con productos frescos y locales, se transforman con creatividad en propuestas que convierten lo cotidiano en algo especial. Tapas valencianas reinterpretadas, platos de temporada y postres caseros construyen una carta que tiene el sabor de las vacaciones junto al Mediterráneo.

No es solo un restaurante: es el punto de encuentro donde las jornadas de playa encuentran su pausa, donde se disfruta sin mirar el reloj y donde la elegancia se refleja tanto en el ambiente como en cada detalle del menú.

AURA Views & Drinks, un rooftop donde las tardes se convierten en recuerdos imborrables / Estimar Hoteles

AURA Views & Drinks: el rooftop que transforma cada momento en La Pobla de Farnals

Si en el centro histórico de Valencia destaca The Coin, en la costa de La Pobla de Farnals deslumbra AURA Views & Drinks. Situada en la sexta planta de ESTIMAR Marina Farnals, esta terraza panorámica no solo regala los atardeceres más espectaculares, también se disfruta en las noches mediterráneas y en esas pausas previas a la comida, cuando un cóctel refrescante sabe mejor que nunca.

Con vistas abiertas al Mediterráneo, cada momento del día tiene su encanto: la calma antes del almuerzo, la luz dorada del atardecer o la vibrante energía de la noche frente al mar. Entre sus propuestas destaca el Mojiterráneo, una creación fresca a base de Gin MG, hierbabuena, albahaca, lima y tónica LET, que concentra en un solo trago toda la esencia mediterránea.

De estilo contemporáneo y espíritu vibrante, AURA Views & Drinks redefine lo que significa disfrutar. Aquí los planes no se limitan a una hora: se alargan desde el aperitivo hasta la última copa bajo las estrellas, convirtiendo cada visita en un instante único, razón suficiente para elegir ESTIMAR Marina Farnals como tu próximo destino de fin de semana.

Dos formas de vivir Valencia en una escapada

La gran ventaja de ESTIMAR Hotels es que permite elegir cómo vivir la escapada según el momento o la compañía. Si buscas un plan urbano y cultural, con gastronomía, mixología y la energía de la ciudad, ESTIMAR Valencia es tu lugar. Si prefieres relajarte frente al mar, con atardeceres inolvidables y días de calma, ESTIMAR Marina Farnals es la alternativa perfecta.

El Mediterráneo como telón de fondo de cada experiencia en Estimar Hoteles. / Estimar Hoteles

Ambos comparten la misma filosofía: cuidado por los detalles, atención cercana y la convicción de que viajar no es solo moverse, sino sentir.

Para quienes viajan desde Alicante, Castellón, Madrid o cualquier punto de España, Valencia se presenta como un destino cercano y lleno de posibilidades. Con ESTIMAR Hotels, los planes no entienden de horarios ni de calendarios: un martes puede saber a sábado y una tarde cualquiera convertirse en recuerdo imborrable.