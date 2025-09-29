La alerta roja deja a 536.000 alumnos sin clase en toda la Comunidad Valenciana

Hasta 536.851 alumnos de la Comunitat Valenciana no han acudido este lunes 29 de septiembre a clase. Según informa la Conselleria de Educación, los centros educativos de 239 municipios no han abierto sus puertas este lunes ante la alerta roja decretada por la Aemet para toda la jornada y que ya ha dejado importantes precipitaciones por encima de los 100 litros por metro cuadrado en la provincia de Castellón, en localidades como Cabanes o la Vall d'Uixó y más de 50 en zonas afectadas por la dana de hace un año como Aldaia o Pedralba.

En total, según informa Educación, encargada de hacer el balance de una decisión sobre la que tienen las competencias los ayuntamientos, se han suspendido las clases en 239 municipios de la Comunitat Valenciana. La mayoría son de la provincia de Valencia, donde hay 215 localidades con sus centros escolares cerrados, afectando a 438.664 alumnos. Es decir, más del 80 % del estudiantado que este lunes no vaya a clase es de la provincia de Valencia.

Compuesta por 266 municipios, la suspensión de clases en 215 significa que han decidido tomar esta medida ocho de cada diez ayuntamientos de la provincia que sufrió hace justo once meses la dana. De hecho, todos los municipios afectados por la catástrofe del 29 de octubre de 2024 han tomado la decisión de cerrar sus centros educativos este lunes. También el Ayuntamiento de València que informó de su decisión el domingo por la tarde, primero para las pedanías del sur y después ampliándolo a todo el ámbito municipal.

Menor en Alicante

La afección es algo menor en Castellón, donde lo peor del episodio de lluvias estaba previsto para la noche del domingo al lunes y para la mañana del 29 de septiembre. En total, son 19 los municipios que no han abierto sus puertas en el primer día de la semana dejando a 78.333 alumnos sin clase. En ellos se incluyen las localidades más pobladas de esta provincia como Castelló, Vila-real y Borriana, donde las clases están suspendidas.

Por último, la provincia de Alicante es la que menos suspensiones de clase sufre, también porque es donde se dan las previsiones meteorológicas menos adversas. En total, son solo cinco los municipios que han decidido no abrir sus centros educativos por precaución: Elda, Petrer, Villena, Pinoso y Monóvar. En total, se han quedado sin clase este lunes ante el aviso de Aemet 19.854 alumnos.

Sin universidades

Al cierre de colegios, escoletas, institutos y centros de formación profesional se suma el de las universidades, con distintas actuaciones. La Universitat de València y la Politècnica de València han suspendido la actividad lectiva en todos sus campus (incluyen, por ejemplo, el de Ontinyent y el de Alcoi), igual que centros privados como la Católica o el CEU, mientras que la Universitat Jaume I de Castelló ha pasado su funcionamiento a online.