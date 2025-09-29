¿En qué se diferencia esta alerta roja por lluvias de la dana de octubre?

Las imágenes quedaron grabadas en la memoria colectiva y es difícil no pensar en la dana del pasado 29 de octubre de 2024 ante una nueva alerta roja por precipitaciones torrenciales como la que se ha decretado para este lunes en diversas zonas de la Comunitat Valenciana. El recuerdo de las víctimas mortales, las infraestructuras destrozadas, o las casas, coches y negocios arrasados hace temer a la población de la zona cero nuevos destrozos de magnitud gigante a causa del agua. Pero, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de un “peligro” real, no es el mismo peligro que en la dana.

Y es que, explican desde la Aemet, la situación es “muy adversa” pero, en este caso, por el “paso de una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera junto con la presencia de abundante humedad”. Esa combinación de factores está dando lugar a la formación de tormentas “muy eficientes a la hora de dejar precipitación”.

Más de 180 l/m2 en 12 horas

Es decir, que esto se traducirá (y se está traduciendo ya) en lluvias torrenciales con acumulados que podrían superar los 180 l/m2 en zonas del sur de Tarragona o del norte de la Comunitat Valenciana. En la provincia de Valencia se esperan más de 180 l/m2 en 12 horas y 300 o más a lo largo episodio.

Como es lógico, eso implica que “se pueden producir inundaciones y también crecidas repentinas en cauces”, destacan desde la Aemet. Pero este riesgo es diferente del decretado el octubre pasado. Sobre todo, indican los expertos, por una razón: en esta ocasión, lloverá más en la costa que en el interior. Es decir, que las precipitaciones no se concentran aguas arriba.

La diferencia: más lluvia en la costa

“En la provincia de Valencia, la diferencia con la dana de octubre reside en que en aquella ocasión las lluvias más abundantes se produjeron en el interior y la riada tuvo lugar en zonas donde apenas había llovido”, explican desde Aemet. En este caso, es diferente. Este lunes de alerta roja, el riesgo más claro es que se puedan producir inundaciones in situ por lluvias abundantes pero en las zonas donde más lloverá, es decir, más cerca de la costa. O sea, no se descarta que haya inundaciones o crecidas de cauces, pero no por el efecto de la lluvia en cabecera, sino de las trombas de agua cayendo de forma directa sobre las zonas más cercanas a la costa.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología sí confirman que puede haber crecidas o desbordamientos de los cauces de los ríos o barrancos, por lo que piden que se extremen las precauciones, evitar ramblas y barrancos, sobre todo en la zona cero de la dana, pero no solo.

Situación “muy complicada”

En resumen, aseguran que se trata de una situación muy complicada hasta media mañana del martes aproximadamente. “Es difícil precisar cuáles serán las zonas donde más intensas serán las lluvias”, admiten, por lo que recomiendan estar informados en todo momento de la situación del tiempo y seguir las recomendaciones de Protección Civil.