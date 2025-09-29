Europa Press

Fuertes lluvias en la provincia de Valencia con alerta en la zona cero de la dana

Imágenes de municipios de Valencia afectados por la dana dónde esta noche se han registrado lluvias en zonas inundables de la provincia con alerta roja en toda la Comunitat Valenciana. El barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia) se ha desbordado esta madrugada por las fuertes lluvias y desde el Ayuntamiento se han colocado compuertas anti inundaciones para evitar que el agua pueda llegar a los hogares. En el barranco del Poyo en Paiporta (Aldaia) también ha caído agua desde el interior pero sin riesgo para los vecinos.