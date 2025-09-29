La lluvia ya inunda espacios públicos en Valencia y causa problemas de tráfico

Las lluvias que desde primera hora de este lunes están descargando en la comarca de la Safor ya han causado problemas significativos en algunos puntos. Entre Gandia y Barx ya se han acumulado casi noventa litros por metro cuadrado, lo que, unido a la precipitación torrencial en la ciudad de Gandia, ha inyectado caudal al barranco de Beniopa, que casi siempre está seco. También en el Pla de Corrals, en Simat de la Valldigna, la lluvia ha dejado más de setenta litros, si bien esta zona drena hacia el barranco de Barxeta y el río Xúquer.

En la vertiente este del Macizo del Mondúver las lluvias han sido fortísimas en las últimas horas, con registros que han superado los cien litros por metro cuadrado en poco más de una hora en Xeresa. Eso ha hecho que zonas de Xeraco hayan quedado inundadas, entre ellas el espacio del polígono industrial y el párking público de la estación de Renfe, al que en estos momentos no se puede acceder.

En Gandia un árbol ha caído en la plaza de Loreto, pero en varias calles situadas en el Grau y la playa el nivel de agua ha rebasado con creces los bordillos, e incluso hay bajos que se están inundando, según señalan los propios vecinos.

Varios conductores han señalado que en carreras de la comarca se aprecian coches parados en los arcenes debido a la torrencialidad de la lluvia, que impide circular con seguridad, a la espera de que la intensidad descienda.

Muchos alcaldes, y todas las plantillas de la Policía Local, están muy pendientes de la situación para adoptar las medidas para garantizar la seguridad y, sobre todo, evitar las imprudencias de los ciudadanos. La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, se ha desplazado al puente del río Vaca, situado en el polígono del Golfo, para comprobar in situ el caudal de este cauce que constituye el principal elemento de peligro cuando se producen fuertes lluvias.

En Gandia, el alcalde, José Manuel Prieto, acaba de emitir una declaración a través de las redes sociales informando de que están activados todos los mecanismos de protección para actuar ante la emergencia y ha pedido a los ciudadanos la máxima prudencia ante estas situaciones tan adversas.