María Esteve, psicóloga de emergencias, sobre las víctimas de la dana: "Las lluvias pueden somatizar en dolores de cabeza o cervicales"

Los expertos señalan que es "normal" que las víctimas de la dana, tanto directas como indirectas, sufran "una reactivación traumática" ante un nuevo episodio de lluvias y el aviso del domingo de Es-Alert y al respecto ha aconsejado validar esos sentimientos y tratar de seguir una rutina, entretenerse y, sobre todo, seguir las informaciones solo por medios oficiales sin una sobreexposición y silenciado "mucho" las redes sociales.

Así, lo ha señalado la psicóloga de emergencias voluntaria de Cruz Roja, María Esteve, que ya trabajó en los primeros momentos tras la dana del pasado 29 de octubre, que causó 229 víctimas mortales, y que ha recalcado: "Las víctimas siguen sufriendo mucho, hubo demasiado sufrimiento, y vamos a necesitar mucho tiempo para poder digerirlo, para poder adaptarnos y para poder volver a vivir una situación con lluvia sin que eso nos provoque una alteración a nivel conductual".

Al respecto, en declaraciones a Europa Press ha señalado con el aviso de Es-Alert, las lluvias y los olores "es normal" que muchas personas "vuelvan a revivir todo ese trauma" y se sientan "irascibles e irritables, "no querer salir de casa, no querer hablar, no querer coger el teléfono, y por ello que puedan somatizar en dolores de cabeza, las cervicales o tener muchas ganas de comer o incluso muy pocas, y que cueste dormir".

Además, las personas que han pasado por un duelo, que perdieron a alguien en la riada, "puede ser que también aparezca mucha tristeza, mucho recuerdo y mucho enfado". Pero esas consecuencias en la salud mental pueden afectar también a las víctimas indirectas, las personas como voluntarios y profesionales que estuvieron trabajando en primera línea, a quienes también "hay que cuidar mucho" porque esta alerta "también les puede llegar a remover mucho y a conectar con el dolor". Asimismo, ha señalado que esta alerta roja en Valencia coincida con un día 29, cuando se cumplen 11 meses de la tragedia, puede hacer aflorar aún más "todo el sufrimiento".

Ante esta situación, ha recalcado que es fundamental "cuidarnos y protegernos". Primero de forma física, pero también "cuidar mucho la información y las fuentes que utilizamos a la hora de informarnos". Así, ha recalcado que hay que utilizar solo fuentes que sean "fiables y veraz, que sean directas como el 112 o de tú Ayuntamiento, y no chequearla mucho". "Hay que consultarla en ciertos momentos del día, pero no debemos sobreexponernos y silenciar mucho las redes sociales en estos momentos, eso es clave", ha aconsejado.

Del mismo modo, ha recomendado por "intentar mantener una rutina de sueño, de comida, tratar de hacer algún tipo de ejercicio en casa o algo que nos entretenga, que nos distraiga", en especial en días como hoy que se suspenden clases y se recomienda el teletrabajo.

"Normalizar, aceptar, validar lo que estamos sintiendo"

Del mismo modo, hay que concienciarse de que, aunque son normales estos sentimientos tener claro que cuando llueve "no significa que vuelva a ocurrir" las consecuencias de la dana del 29 de octubre. "Y sobre todo también normalizar, aceptar, validar lo que estamos sintiendo, pues es normal que hoy se esté un poco más triste y más nervioso", ha recalcado.

Así, ha insistido en la importancia de validar a los niños "lo que está ocurriendo": "Hay que decirles entiendo que estés asustado, que estés un poco enfadado, es normal, mamá o papá también se sienten como tú, pero podemos jugar a algo, distraernos, y hacer algo entretenido y validar mucho esto".

Por su parte, ante las personas mayores y dependientes, tras asegurarse de que están en un lugar sin riesgo, aconseja realizar un acompañamiento telefónico si no se vive con ellas y llamarles un par de veces al día, y revisar que tengan las medicaciones y a mano los contactos de emergencia.