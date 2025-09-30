Pilar Bernabé, delegada del Gobierno: "¿Cómo no iba a tener información el Consell el 29-O si activaron el plan de inundaciones cinco días antes?"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha visitado Paiporta para observar el estado de las obras que el Gobierno de España, ya sea a través de la CHJ o del ministerio de Transportes, está ejecutando en la localidad afectada por la dana. La mandataria socialista ha aprovechado para hacer balance del temporal que durante dos días ha azotado la C. Valenciana.

En este sentido, ha resaltado que en “este episodio, se ha visto una lluvia, como me decían alcaldes, que no se había visto nunca y eso es consecuencia del cambio climático”. Por ello, ha abogado Bernabé, "necesitamos un pacto de estado por la emergencia climática y negarlo es una irresponsabilidad, un ataque a la seguridad de la ciudadanía, que son a quienes tenemos que proteger”.

Además, la delegada ha incidido en cómo se ha afrontado este temporal, de "manera distinta" a la dana del 29 de octubre. “La ciudadanía ha podido prepararse y afrontarlo de manera distinta porque las alertas se han enviado en tiempo y forma, y ha supuesto que la ciudadanía estuviera mejor preparada”, ha defendido.

Bernabé ha rechazado la tesis de la Generalitat, que justifica el cambio en su proceder sobre la base de que en esta ocasión Aemet sí informó a tiempo, y ha acusado al gobierno valenciano de intentar "reescribir la historia" para "engañar" a la ciudadanía con esa teoría.

La socialista se refería en concreto a las declaraciones de la portavoz del Consell, Susana Camarero, quien el día previo defendió esa mayor anticipación de la Generalitat destacando que en este episodio sí había preemergencia mientras el 29 de octubre, no. "Ya no es sólo cuestión de rigor y de leerse los papeles y saber de qué estamos hablando. Es cuestión de engañar delante de toda España a los valencianos y seguir abundando en el dolor", ha indicado.

Las fases de la emergencia

Según ha remarcado la responsable estatal, la preemergencia ante la dana se decretó con cinco días de antelación, el 24 de octubre, cuando se activó el plan especial ante inundaciones: "Se activó cinco días antes. Y en este episodio se activó el sábado y el domingo ya había una reunión a las 16.00 horas y se envió el Es Alert a las 15.30 horas", ha dicho incidiendo en esas diferentes gestiones.

Y ha sido tajante sobre esa información de Aemet que el Consell dice que no llegó en la dana. "¿Qué información no tenían? ¿La que publicaron todos los medios dos días antes? ¿Se enteraron todos los medios menos la Generalitat, la máxima responsable y que activó el plan de inundaciones? ¿Cómo no iban a tener información si el día 24 de octubre activaron el plan? ¿Por qué lo activaron, por ciencia infusa? No, por una información de Aemet en plena temporada de lluvias", ha dicho antes de recordar que ese año no se celebraron las reuniones preparatorias de emergencias que suelen convocarse a las puertas de las temporadas de lluvias.

Así, ha remarcado que la catástrofe ha dejado “lecciones aprendidas" y ha permitido a la Generalitat "corregir errores". "Hemos visto cómo en los episodios posteriores [al 29-O] se han tomado medidas preventivas que toda España ha visto que no se tomaron el 29 de octubre", ha añadido.