Educación plantea que los directores sean los encargados de los avisos en las alertas meteorológicas

Educación prepara un protocolo ante emergencias climáticas en colegios e institutos. La administración ya ha elaborado un borrador que negociará este jueves con los sindicatos educativos para definir las funciones en los centros de cara a próximas alertas por lluvias.

Según el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV (medio del grupo de INFORMACIÓN) Educación propone que un miembro del equipo directivo sea el encargado de la gestión de avisos en este tipo de situaciones. Además, el director o directora del centro tendrá entre sus responsabilidades solicitar al ayuntamiento todos los años la limpieza de cubiertas, bajantes y canalizaciones.

Son las principales novedades del protocolo, que desmenuza todo lo que se debe y no debe hacer ante una alerta roja por precipitaciones. Hasta ahora, los trabajadores docentes y sanitarios seguían el mismo plan que el resto de funcionariado de la Generalitat, algo que, para el sindicato UGT, carece de sentido, pues su trabajo no tiene nada que ver. "Ha costado un año desde la dana pero por fin el conseller empieza a hacer sus deberes", explican desde el sindicato. Ahora quedan por delante las negociaciones para publicar un protocolo definitivo.

Radio, linterna y pilas

El documento explica que hay cuatro tipo de categorías en función de la alerta: verde, amarilla, naranja y roja. Las acciones se centran en la naranja y sobre todo la roja. Ya en la alerta naranja, por ejemplo, dice que los ayuntamientos tendrán que valorar el cierre de centros escolares y que el responsable de la gestión de avisos tendrá que pedir esa información.

Como recomendaciones de caracter general, los centros deberán tener al menos una radio, una linterna y pilas en buen estado y cargadas. Por otro lado, también se pide resguardar todos los documentos de valor e información importante y utilizar el teléfono solo para llamadas imprescindibles, entre otras cosas. El protocolo sirve para alertas meteorológicas bien sea por lluvia, nieve o viento, pero no para casos de incendios forestales.

Una parte importante del mismo es que todos los años se debe solicitar al ayuntamiento que realice labores de mantenimiento del edificio, no solo en bajantes y canalizaciones, sino también en puntos en contacto con el exterior como puertas y ventanas y revisión de los sistemas de calefacción.

Seguimiento del temporal

La persona del equipo directivo designada como responsable tendrá principalmente la función de realizar un seguimiento de la situación y sobre todo transmitir al resto del centro todas las recomendaciones de emergencias.

Por otro lado, todos los centros deberán tener canales de comunicación con los trabajadores del centro docente y los responsables deberán pedir la información al ayuntamiento y protección civil en caso de precipitaciones intensas.

Si la alerta llega con el personal y el alumnado en el centro, los profesores pasarán a ser personal esencial y no podrán abandonar el colegio o instituto hasta que haya desalojado a todo el alumnado. Es decir, los docentes deben ser los últimos en dejar el centro.

Cadena de comunicaciones

El protocolo también detalla cómo debe funcionar la cadena de comunicaciones en caso de alerta.El perimer paso es que la autoridad responsable en materia de protección civil difunda la situación de emergencia o preemergencia. Tras esto, la administración local es la encargada de avisar a los centros educativos afectados a través del director o directora del centro.

Por último las personas responsables de cada centro (que deben ser miembros del equipo directivo) informarán a todo el personal del centro mediante correo electrónico, mensajería o telefónicamente y monitorizarán las alertas a través de las plataformas oficiales, como Aemet o 112" manteniendo los canales de comunicación abiertos siempre que sea posible".