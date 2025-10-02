Mazón escapa de las críticas por el último temporal con un examen a la oposición

Carlos Mazón ha conseguido este jueves darle la vuelta a la sesión de control. Más que la defensa sobre los reproches de la oposición, que ha tratado de acorrarle con la comparación entre la gestión del último temporal y la actuación del 29 de octubre de 2024, el 'president' se ha centrado en replicar las críticas con un examen sobre la situación de la izquierda, afeando el "doble rasero" de los socialistas al no reprochar que Salvador Illa mantuviera la agenda el domingo ante la alerta roja o incidiendo en las divisiones de Compromís.

El centro del debate ha estado en la comparación entre lo hecho esta semana y lo que no se hizo el 29-O, con efectos catastróficos. Tanto José Muñoz, síndic de los socialistas, como Joan Baldoví, de los valencianistas, han contrapuesto lo realizado ante la alerta roja decretada el domingo, con envío temprano del Es-Alert, frente a la tardanza de la dana de hace casi un año situando como coincidencia que Mazón no estuviera en su sitio cuando se decretó la alarma, en esta ocasión, en un acto en Murcia, acusaciones que el jefe del Consell tildó de "bulo".

"Prefirió quedarse con su partido en Murcia que atender la emergencia y a los valencianos", ha reprochado Muñoz. "Tenemos un president que está más pendiente situación judicial y que en una situación de emergencia no va al Palau y no está en la reunión de Coordinación, se esconde, huye", ha añadido Baldoví. Mazón ha calificado las acusaciones de "mentira" y "bulos" y ha defendido que en el momento en que se activó la alerta roja, "el lunes", ya estaba "cumpliendo con mi obligación".

"¿Por qué no hablan de Illa?"

Dentro de esta defensa, el jefe del Consell se ha lanzado al ataque contra el PSPV criticando el "doble rasero" que a su juicio demuestran los socialistas, puesto que el domingo la alerta roja "donde sí que estaba decretada y en vigor, no adelantada, era en Cataluña" y su presidente "no hizo absolutamente nada". "¿Por qué no hablan del señor Illa?", ha preguntado. Para Mazón, esto se debe a que Muñoz no defendió "suficiente" al presidente del Gobierno en el Debate de Política General y se ha preguntado: "¿Tan gorda fue la bronca?".

A partir de ahí Mazón ha abierto el abanico de críticas hacia la oposición. Ha afeado que la líder del PSPV, Diana Morant, diga que es "una bobada defender el agua y el valenciano" o que Francis Puig le dijera a sus socios: "Estoy aún con la mierda de lo del valenciano". "Esto es lo que opina el Partido Socialista sobre la defensa del valenciano", ha zanjado. Minutos después se ha pasado a los reproches contra Baldoví.

El síndic del PSPV, José Muñoz, interviene en las Corts ante Mazón, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Al portavoz valencianista le ha afeado que sus "compañeras de Iniciativa" le consideren "xenófobo y racista" porque Més, partido del que es el síndic, apoyó en el Congreso delegar las competencias de inmigración en Cataluña. También ha vuelto a llamar "pagafantas" a los valencianistas por su relación con Sánchez y ha alentado el miedo a las medidas planteadas por Baldoví. "Dónde estabas, dónde estabas", se ha quejado el síndic desde el escaño mientras Mazón seguía: "Por fin sabemos qué hará president, me da miedo; casi prefiero que haga como Muñoz: nada".

Suplir a Camarero

De esa estrategia tomó buena nota el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, quien ensayó como portavoz ante la ausencia de la vicepresidenta y titular de esa responsabilidad, Susana Camarero. Hacia ella iba la pregunta de la socialista Rosa Peris, servicio del que fallecieron 37 usuarios el 29-O. "Tiene que explicar por qué no avisaron a las personas dependientes el día de la DANA y por qué murieron 37 personas", le ha espetado Peris.

Barrachina ha defendido la gestión de Camarero criticando a cargos del PSPV y Compromís. Así, ha explicado que los dispositivos de teleasistencia funcionaron "de acuerdo al pliego que impulsó Mónica Oltra", mientras que los que no funcionaron "fueron los de la Confederación Hidrográfica del Júcar de Sánchez" o las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad. "El problema de Susana Camarero es que no necesita falsificar títulos", referencia a Pilar Bernabé, "y que no se le ocurrirá decir que es una bobada nuestra llengua", en referencia a Diana Morant.