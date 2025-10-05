Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana, primera entrega del sondeo electoral del Nou d'Octubre

Los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana publicarán cuatro entregas con el último barómetro electoral

Redacción

Levante-EMV publica a partir del próximo lunes los resultados del último barómetro de Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, realizado con motivo del Nou d'Octubre. La encuesta, como cada año, ofrece la valoración de la ciudadanía sobre la situación económica, social y política de la Comunitat Valenciana, con especial referencia a los efectos de la riada del 29 de octubre de 2024, así como la estimación de votos y escaños si se celebrasen ahora unas elecciones autonómicas.

En esta primera entrega, que se publicará mañana a primera hora en las ediciones web de las cabeceras del grupo en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información y Mediterráneo) y en sus respectivas ediciones impresas, se centra en la figura del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y en su futuro político. Una de las preguntas claves de esta primera entrega del sondeo aborda si Mazón debe o no presentarse a la reelección y si debería dimitir.

No solo Mazón se somete a la valoración de los encuestados. Casi un año después de las terribles inundaciones del pasado 29-O, el sondeo aborda la gestión de la dana realizada tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por el presidente del PP, Albert Núñez Feijóo.

El plato fuerte del barómetro de Prensa Ibérica llegará el jueves. Coincidiendo con la celebración del Nou d'Octubre, se publicará la estimación de votos y la hipotética configuración y reparto de escaños en las Corts si se celebrasen elecciones autonómicas.

