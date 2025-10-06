La gestión de Feijóo recibe peor nota que la de Sánchez en un suspenso para ambos

Suspenso para la gestión tanto del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como la del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, de la dana del 29 de octubre y sus consecuencias. Los dos dirigentes reciben más percepciones negativas que positivas de la ciudadanía valenciana, aunque de los dos es el presidente ‘popular’ quien cuenta con un mayor castigo.

Así lo refleja la encuesta de Lápiz Estratégico Consulting para los tres periódicos de Prensa Ibérica de la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Mediterráneo e Información) que en la diferencia entre las valoraciones positivas (buena o muy buena) y las negativas (mala o muy mala) a la gestión de ambos en la dana, Feijóo obtiene hasta 14 puntos menos que el cómputo de Sánchez: -61 a -47,5.

Valoración de la gestión de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo / L-EMV

Pedro Sánchez se reúne en València con las asociaciones de víctimas de la dana. / Germán Caballero / LEV

Las valoraciones negativas de ambos son prácticamente idénticas. Para el 64,9 % de los encuestas la actuación del líder del PP es «mala o muy mala» por el 61,6 % que opina lo mismo de Sánchez. La diferencia es un 14,1 % de los valencianos califica de «buena o muy buena» la gestión del presidente del Gobierno ante la dana por el 3,5 % que dice lo mismo de Feijóo.

Es decir, la acción del Ejecutivo central convence más a los suyos que la del dirigente ‘popular’ en sus filas, arrastrado posiblemente por cómo ha manejado (con numerosos vaivenes) la continuidad de su compañero de partido y ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, de quien un 80 % cree que debería dimitir. También le ha perjudicado no contar con acción de gobierno, algo que ha permitido subir la nota de Sánchez.

Fotos de la reunión entre el dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con representantes de asociaciones de afectados por la dana. / EFE

Feijóo, de hecho, empeora su valoración respecto a la encuesta de la misma empresa realizada en mayo cuando un 60 % consideraba su gestión negativa y un 4 % la calificaba de «buena o muy buena». Entonces cosechaba una diferencia de -56 puntos. Sánchez también cae, aunque menos (2,5 puntos) de -45 a -47,5 debido a la bajada de opiniones positivas.

Mayor castigo en Valencia

Por provincias, Feijóo recibe el mayor castigo en Valencia donde tres de cada cuatro (74,4 %) consideran su gestión «mala o muy mala» por el 54,9 % de valoraciones negativas que recibe Sánchez en la misma que, por su parte, cuenta con el mayor rechazo en Castellón donde el 69 % tiene una percepción negativa de su acción ante la riada. Paradójicamente, es también donde más valoraciones positivas recibe, un 16 %, al igual que le ocurre a Feijóo, pero con 7,2 %.

En otras cuestiones demográficas, el líder del PP apenas nota la diferenciación por sexos (-60,9 y -62 para hombres y mujeres), algo que sí que tiene su contraste en la valoración del presidente del Gobierno, con diez puntos de distancia entre la que dan las mujeres (-42,7 puntos) que la de los hombres (-52,4). Por edades, Sánchez también cuenta con importantes diferencias, con un castigo mucho mayor entre los más jóvenes (-66,3) que entre los que superan los 65 años (-36,6), algo que no se nota prácticamente en Feijóo, todas en torno a los 60 puntos negativos.