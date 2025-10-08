El malestar por la vivienda crece, aunque la espera sanitaria es el principal problema

La vivienda o, mejor dicho, las dificultades para acceder a ella protagonizan buena parte de las conversaciones a pie de calle. Los precios de los pisos de segunda mano han aumentado un 12,6 % en el último año en la Comunitat Valenciana y los alquileres alcanzan cifras nunca vistas, lo que condena al 86% de los menores de 30 años a vivir en casa de sus padres. Una cascada de datos que muestra lo complicado que resulta comprar o arrendar un piso, sobre todo en las grandes ciudades, y también explica por qué la vivienda se ha convertido en el segundo quebradero de cabeza de los valencianos, solo por detrás de las listas de espera en sanidad.

La encuesta de Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la C. Valenciana (Levante-EMV, Mediterráneo e Información) con motivo del Nou d’Octubre revela que, de los seis temas planteados, las listas de espera sanitarias son, como ya ocurrió el año pasado, la principal preocupación de los ciudadanos. En una escala de 0 a 10, los entrevistados dan 8,69 puntos a la demora sanitaria y eso que la situación ha mejorado levemente: los pacientes que esperan una intervención quirúrgica han descendido a 68.638 (datos al cierre de junio), un 7 % menos que en diciembre del 2024, cuando la dana disparó la cifra hasta los 74.158.

Los valencianos siguen mostrando su desasosiego por el funcionamiento del sistema público de salud y otro tema que preocupa, y mucho, es el precio del alquiler y la vivienda (8,66 sobre 10, casi lo mismo que las listas de espera). Lo significativo es que hace un año el malestar por el coste de los pisos era algo más bajo y los sondeados le daban un 7,82. O dicho de otra manera: en doce meses la vivienda ha escalado casi un punto en la lista de los principales problemas de los ciudadanos sin que, al menos por ahora, la administración haya dado con la tecla que ponga fin al momento de ebullición que vive el mercado inmobiliario.

Principales problemas / Laura García/Héctor Gimeno

La inmigración, ¿un problema?

Pero la vivienda no es la única preocupación que va al alza. La inmigración ya se sitúa como el tercer asunto que más inquieta a los valencianos (7,86 sobre 10), mientras que hace justo un año los encuestados la puntuaban con un 7,14, un incremento que coincide con la proliferación de los discursos extremistas y con el reparto de menores extranjeros no acompañados.

Las otras tres cuestiones analizadas en el sondeo (financiación de la C. Valenciana, conflicto lingüístico en Educación y masificación del turismo) obtienen niveles medios muy cercanos al 7 sobre 10, lo que evidencia la alta preocupación de los entrevistados con la totalidad de los temas analizados.

Nivel de satisfacción con la gestión de la Generalitat Valenciana / Laura García/Héctor Gimeno

Aunque las inquietudes son muy similares en las tres provincias, no son idénticas. Así, mientras que en Alicante y Valencia la principal preocupación es la demora sanitaria, en Castellón el número uno lo ocupa la crisis de la vivienda (9,1 sobre 10). En esta última provincia, además, la inmigración causa más alarma que en las otras dos del territorio valenciano, al igual que ocurre con el conflicto lingüístico. Y otro apunte más: para los menores de 40 años, los dos problemas principales son el precio de la vivienda y la inmigración, mientras que para los más mayores el gran quebradero de cabeza es la saturación de la sanidad.

La encuesta de Lápiz Estratégico Consulting analiza también el nivel de satisfacción con la gestión de la Generalitat sobre estos temas. Y los encuestados le dan al Consell una nota muy baja. Los problemas que más preocupan a los entrevistados (listas de espera, precios de la vivienda e inmigración) son los que generan un menor grado de satisfacción (1,60, 1,27 y 1,97 sobre 10), mientras que la cuestión más valorada en la gestión es el conflicto lingüístico.

Otro tema que preocupa a los ciudadanos es el cambio climático (la valoración media es 7,84 sobre 10, cifra ligeramente superior a la de hace un año) y son los residentes en Valencia (le dan un 8,07) , las mujeres y los menores de 30 años los que muestran una mayor inquietud por las consecuencias del calentamiento global.

Resto de preguntas / Laura García/Héctor Gimeno

Sí o no a la quita de la deuda

En el sondeo también se pregunta a los ciudadanos sobre la quita de parte de la deuda autonómica de 11.210 millones de euros, una medida lanzada por el Gobierno y que el Consell no quiere aceptar si no va con una reforma de la financiación. No obstante, el 52,2 % de los encuestados considera que la Generalitat debería decir sí al Ministerio de Hacienda, mientras que otro 19,3 % defiende que la respuesta a la condonación tiene que ser un no. El resto (casi tres de cada diez) no contesta a la cuestión.

Además, la mayoría de los entrevistados (53,1 %) tiene una visión pesimista del peso de la Comunitat en la política nacional y piensa que la influencia es inferior a la de otras comunidades, llegando a clasificarla de «escasa» o «ninguna». Los más negativos son los ciudadanos de Valencia, mientras que en el lado contrario están los mayores de 45 años, aunque mayoritariamente declaran el insuficiente peso valenciano.