Acosan al hijo y al nieto de Ábalos a las puertas de su domicilio
"No les ha importado afectar a sus vidas, a su bienestar y a la seguridad familiar", ha señalado el exministro en sus redes sociales tras la emisión de 'Va de bo', el magazín vespertino de À Punt
Redacción Levante-EMV
El exministro José Luis Ábalos ha denunciado a través de sus redes sociales "el acoso impune de las cámaras de la televisión de Mazón" en el momento que volvía de recoger a su nieto del colegio. "No les ha importado afectar a sus vidas, a su bienestar y a la seguridad familiar. Hago responsable a la dirección de A Punt Mèdia de cualquier incidente que a partir de ahora ocasione este señalamiento de la vivienda de mi hijo y de su familia".
"Tengo la vida destrozada, ¿qué queréis? ¿Destrozarmela más?", declaraba el hijo de José Luis Ábalos a la periodista que acudía a preguntarle en la calle, a las puertas de su domicilio. "Estoy sin trabajo, estoy jodido, no tengo millones. ¿Queréis entrar a ver si los tenemos? ¿En mi casa? Id a casa de mi padre, que es el político, yo no. Qué vergüenza", ha finalizado en una escena emitida dentro de 'Va de bo', el magazín vespertino de À Punt.
"Exijo a Carlos Mazon que cese este hostigamiento que vienen perpetrando las cámaras de la televisión pública valenciana igualmente a las puertas de mi propio domicilio desde hace meses", ha dicho el exministro José Luis Ábalos.
"Si tanto les gusta el matonismo y amedrentar física y psíquicamente a cualquier ciudadano o ciudadana en su vivienda particular, pueden probar a mandar unas cámaras a la casa de la consellera Salomé Pradas de la que ayer supimos que por la mañana ya era consciente del riesgo de desbordamiento del Barranco del Poyo o a las puertas de la casa del propio Sr. Mazón. Yo no tengo muertos a mis espaldas", ha concluido.
