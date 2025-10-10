Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diluvio sobre Columbretes: La dana Alice deja el récord de lluvia en las islas con 164 l/m2

El archipiélago de origen volcánico ha registrado la mayor cantidad de agua en la Comunitat Valenciana

Vídeo: El paso de la dana Alice por les Illes Columbretes

Vídeo: El paso de la dana Alice por les Illes Columbretes / Avamet

Adrián Bachero

Los efectos de la dana Alice en la provincia de Castellón son toda una realidad. Si la jornada de ayer las precipitaciones no fueron muy persistentes pero la alerta obligó a cancelar o cambiar de ubicaciones muchos de los actos de la festividad del 9 d'Octubre, el tiempo hoy sí descarga lluvia con fuerza. La provincia de Castellón se encuentra en alerta amarilla en todo su litoral, que ha amanecido con intensas precipitaciones, lejos de la alerta roja en puntos de Valencia y Alicante. Pese a ello, les Illes Columbretes han registrado el récord de lluvia, con un acumulado de 164 l/m2 durante el viernes, tal y como destacan desde Avamet.

Esa cifra, que en sus primeras ocho horas ya había resgistrado 136 l/m2, ha establecido el récord del observatorio desde que se tienen registros allí. El vídeo que acompaña la noticia muestras las imágenes del paso del nuevo temporal por el archipielago frente a la costa de Castellón.

En las últimas cuatro horas, entre las 5.15 y las 9.15 horas, los datos de Avamet, recogidos por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, apuntan que en Columbretes se han acumulado 112 l/m2, una cantidad muy inferior a los siguientes registros de la provincia. Le siguen Almassora, con 11,4 l/m2; Borriana, 10,4 l/m2; Oropesa, 10,2 l/m2; Les Alqueries, 9,6 l/m2; Cabanes, 8,8 l/m2; Sacañet, 8,6 l/m2; Moncofa, 8,1 l/m2; y Castelló, 7,8 l/m2.

