Pluviometría

Mapa interactivo: Cuáles son los municipios donde más ha llovido

Los expertos temen que nuevas tormentas barran la Comunitat Valenciana

Alerta roja por lluvias en Alicante

Alerta roja por lluvias en Alicante

Mazón a la salida de la reunión en Alicante por la alerta roja por lluvias: "Nos vamos a la Vega Baja" / Áxel Álvarez

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

València

Los primeros coletazos de las fuertes lluvias que azota la Comunitat Valenciana y que ya ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta roja en el litoral sur de Alicante tras el paso de la dana Alice se han dejado notar, y mucho, en la Comunitat Valenciana, especialmente en el sur. Durante toda la jornada de ayer, Alicante registró fuertes trombas de agua que, en apenas unos minutos, anegaron calles, arrastraron coches y contenedores. Algunos de los barrancos que habitualmente bajan secos se llenaron como consecuencia de la lluvia torrencial.

A falta de que a lo largo del día se registren nuevas tormentas en plena alerta roja en el sur puedes consultar aquí el mapa interactivo con los registros de lluvia registrados hasta ayer por la noche en la Comunitat Valenciana.

