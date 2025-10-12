La dana barre la Comunidad Valenciana con lluvias torrenciales de casi 130 litros a la hora

La dana Alice continuó ayer con su barrido de sur a norte de la Comunidad Valenciana, donde desde el jueves está dejando lluvias intensas, en algunos casos torrenciales, que este sábado provocaron numerosos incidentes, desde desalojos de madrugada en Pilar de la Horadada al desbordarse una rambla hasta numerosos cortes de carreteras y vías férreas. También hubo rescates puntuales de personas sorprendidas por avenidas de agua cuando transitaban por zonas inundables.

Un coche de la Policía Local de Carcaixenta circula por una calle inundada. Arriba, el barranco del Poyo y sobre estas líneas, el cauce nuevo del Túria. | LEVANTE-EMV

Tres días de lluvias torrenciales que han dejado ya 267 litros por metro cuadrado en la comarca de la Safor. Al cierre de esta edición, Emergencias alertaba de fuertes precipitaciones a lo largo de la noche en el litoral norte y sur de Castellón, el litoral e interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante.

La dana barre la C. Valenciana con lluvias torrenciales de casi 130 litros a la hora | JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Desde la noche del viernes y durante este sábado, las tormentas se fueron desplazando desde Alicante hacia Castellón, donde hoy se espera que se concentre este nuevo episodio de precipitaciones intensas, según la previsión de Aemet. En ese recorrido ascendente, las descargas más fuertes se concentraron en puntos de la Vega Baja, la Marina Alta, la Safor, la Ribera, el Camp de Morvedre y l’Horta.

La dana barre la C. Valenciana con lluvias torrenciales de casi 130 litros a la hora | EDUARDO RIPOLL

Como ya sucedió el día previo, las lluvias fueron cambiantes y en algunos casos, explosivas. Por la mañana, en Sagunt se registraron más de 50 litros por metro cuadrado en una hora. Ya entrada la tarde, una fuerte tromba anegó Carcaixent, donde se recogieron más de 70 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos. Emergencias avisó por la tarde de que todavía se esperaban «tormentas intensas» durante la noche y la madrugada del sábado.

En las zonas más afectadas por la dana del 29 de octubre en las que ayer volvió a llover con fuerza, especialmente en l’Horta Sud y en la Hoya de Buñol, se volvía a mirar con inquietud a los barrancos, evidenciando que el miedo sigue presente entre sus vecinos.

La Generalitat también estuvo muy atenta a la evolución de las ramblas, como ya hiciera en la última alerta roja de finales de septiembre. Ayer, tras una nueva reunión de coordinación de Emergencias con las agencias estatales Aemet y las confederaciones hidrográficas, las diputaciones y los servicios de emergencias, emitió un aviso especial a ayuntamientos para que extremaran la vigilancia de sus barrancos «aunque estén secos» para prevenir avenidas.

600 incidentes

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, pidió a la ciudadanía «no bajar la guardia» ante la imprevisibilidad de las tormentas y evitar desplazamientos no imprescindibles. Desde el inicio del episodios y hasta la tarde de ayer, el 112 recibió notificación de cerca de 600 incidentes, concentrados en su gran mayoría en las provincias de Alicante (233) y Valencia (309).

Los momentos de mayor tensión se vivieron en Pilar de la Horadada en la madrugada del viernes, donde los bomberos tuvieron que desalojar a 72 personas de las partidas rurales de la zona ante el riesgo de desbordamiento del canal del postrasvase Tajo-Segura. Las familias pudieron regresar a sus casas a primera hora de ayer. Además, la acumulación de agua también obligó a cortar al tráfico el túnel de la AP-7 por inundación, aunque se pudo reabrir parcialmente el carril en sentido Torrevieja por la mañana. Asimismo, la DGT informó de cortes en otras tres carreteras autonómicas: la CV-598 a la altura de Montesa, la CV-520 entre Alginet y Algemesí y la CV-525, también a la altura de Algemesí. En otras vías principales como la A-7, entre Picasssent y Alzira, y la A-3, entre Buñol y Cheste, se circuló con dificultad debido a la intensidad de las lluvias, que redujeron sensiblemente la visibilidad. Además, un tramo de la V-30 a su paso por Paterna fue también cerrado al quedar impracticable como consecuencia de la fuerte tromba de agua.

El Metro y la red de Cercanías tampoco se libraron del impacto de Alice. Desde primera hora MetroValencia registró incidentes por las lluvias, teniendo que cortar la circulación de forma puntual en diversos puntos: primero en el tramo Empalme-Bétera y Meliana-Foios y más tarde, en el tramo entre Torrent y Castellón. En cuanto a Cercanías, Renfe reportó también cancelaciones y retrasos por los efectos de la dana en las líneas C1 y C2, por la caída de un arbol sobre la catenaria a la altura de Massanassa —que complicó la circulación entre las 11.00 y las 15.00 horas—y por inundaciones en la estación de Silla. En la C6 también se registraron retrasos por las acumulaciones de agua.