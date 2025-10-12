El protocolo de riesgos meteorológicos enviado a la jueza obliga a Emergencias a realizar seguimientos de lluvias y caudales cada dos horas como mínimo

La Conselleria de Emergencias ha remitido al juzgado de la dana unas "Instrucciones técnicas" de Gestión del riesgo meteorológico del Centro de Coordinación de Emergencias en las que prevé, entre otros asuntos, realizar seguimiento de lluvias y caudales "mínimo cada dos horas y ajustándose a la periodicidad y la intensidad del meteoro". Así consta en el protocolo aportado como anexo a los informes remitidos por la subdirección general de Emergencias al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja durante los últimos meses. Un protocolo que detalla los pasos a dar en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana cuando se producen fenómenos extraordinarios como episodios de lluvias torrenciales, nevadas, vientos, fenómentos costeros, temperaturas extremas tanto en invierno o en verano y avisos especiales por placas de hielo.

Gestión del riesgo meteorológico

En el caso de la alerta meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana prevé en las "Instrucciones técnicas" de "Gestión del riesgo meteorológico" "realizar seguimientos contínuos" de la situación que provoca la emergencia que, en el caso de lluvias, sería la pluviometría y los caudales en ríos y barrancos. El tiempo estimado para realizar estos seguimientos contínuos "vendrá dado por la situación generada por el aviso, teniendo en cuenta que dicho seguimiento se realizará como mínimo cada dos horas y ajustándose la periodicidad a la intensidad del meteoro".

Seguimiento contínuo en webs

Estas instrucciones incluso afinan dónde realizar los "seguimientos contínuos" y "recopilar la información". Emergencias marca como protocolo la "consulta de las [páginas] webs del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) de la Confederación hidrográfica del Júcar (CHJ), la Aemet (Agencia estatal de meteorología), Avamet (Associació valenciana de meteorologia), Puertos del Estado, la web del Centro europeo de previsiones meteorológicas a plazo medio (Cepmpm) o Ecmwf las siglas en inglés del European centre for medium-range weather forecasts o en Wendy, el sitio web que ofrece pronósticos meteorológicos detallados. En el caso de lluvias y tormentas, el protocolo marca que la Confederación Hidrográfica del Segura "informa vía teléfono" y la Confederación hidrográfica del Júcar (CHJ) "informa vía mail de posible desbordamiento".

El protocolo también marca la posibilidad de contactar con la Aemet para "confirmar o valorar posibles cambios", además de recopilar "información de posibles afecciones a carreteras" o "información de los casos relacionados con el suceso" o caso del que se hace seguimiento.

Seis avisos de precipitaciones de lluvias en el Poyo

En otro informe de la subdirección general de Emergencias, aportado a la causa de la dana en abril, la Conselleria de Emergencias admite que recibió seis avisos de lluvia torrencial en la cuenca alta del barranco del Poyo en Chiva y Riba-roja, en las horas que denuncia el supuesto "apagón informativo", negado por la jueza de la dana y la sección segunda de la Audiencia de València. El 29 de octubre (29-O) el Centro de Coordinación de Emergencias recibió un correo del SAIH de la CHJ en el que alertaba de "la tendencia ascendente" del caudal "a las 11.40 horas. La crecida está siendo muy rápida. Se continúa seguimiento desde sala SAIH", según se alertó en el correo remitido a las 12.07 horas de la mañana, en el que en un mismo mensaje se avisó del incremento de los tres niveles de caudales (bajo, medio y alto) que provocó un efecto inmediato. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decretó la alerta hidrológica en la rambla del Poyo. Estos tres niveles de alerta de caudales para el barranco del Poyo son, según la página web del SAIH de la CHJ: Bajo [30 metros cúbicos por segundo (m3/seg)], medio (70 m3/seg) y alto 150 (m3/seg). Por la mañana, a las 12.07 el caudal del barranco del Poyo alcanzó, en el único sensor que existe en esta cuenca de 479 km2 ubicado en el cruce de la rambla con la A-3 en Riba-roja, los 264 (m3/seg). Los otros correos informando del caudal del Poyo se remitieron a las 13.41, 15.04 y 16.13 horas del 29 de octubre, pero informaban del descenso continuado del caudal: 120 m3/seg, 55,86 m3/seg y 28,70 m3/seg, respectivamente.

Descenso del caudal y comunicación de precipitaciones

Aunque desde este último envío de descenso del caudal en el Poyo por debajo del nivel más bajo (30 m3/seg), el SAIH de la CHJ remitió seis correos alertando de precipitaciones importantes tanto en Chiva como en Riba-roja (precipitaciones que se sumaban a las de la mañana, por lo que el terreno ya estaba saturado y genera más escorrentía). En Chiva se informó a las 16.36 horas que el pluviómetro en la cuenca alta del Poyo acumulaba 36,6 mm en la última hora. Cifra que aumentaba a los 54,40 mm de lluvia acumulados en las últimas cuatro horas apenas catorce minutos después, a las 16.50 horas. Y que a las 18.34 horas ya alcanzaba los 75 mm de lluvia acumulada durante la última hora.

Superación de los tres niveles de caudal en un correo

Finalmente, a las 18.43 horas el SAIH de la CHJ volvió a remitir un correo en el que informaba de la superación de los tres niveles de caudal en el Poyo: 1.686 m3/seg con el aviso "tendencia ascendente a las 18.40 horas. Crecida muy rápida. Se continúa seguimiento desde sala SAIH". Un correo que se perdió en la burocracia y del que tampoco informó Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, presente en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) porque consideraba que ya estaba siendo controlado por el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y era un caudal asumible para el barranco del Poyo y, a esas horas, se desconocía, que en la cuenca sur de esta rambla, los afluentes Horteta y Gallego aportaban aún más caudal que el que llevaba el también conocido como barranco de Chiva o de Torrent a esa hora.