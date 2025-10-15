El aeropuerto de Castellón integra la sostenibilidad en su modelo de negocio

El sector de la aviación se ha marcado el objetivo ambicioso de alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050. Esto implica una profunda transformación tecnológica, que ya está en curso y que plantea un escenario de oportunidades.

El director general de Aerocas, Justo Vellón. / Mediterráneo

En este marco, el aeropuerto de Castellón ha integrado la sostenibilidad en su modelo de negocio, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). «La sostenibilidad económica debe contemplarse desde un sentido amplio, que incluye la gestión eficiente de los recursos, el camino hacia la autosuficiencia de la entidad mediante un crecimiento sostenido, orgánico y ordenado, y en paralelo al del propio territorio», señala el director del Aeropuerto, Justo Vellón, que será uno de los ponentes en la mesa redonda Nuevos modelos sostenibles en la logística y el transporte, de la VII edición del Ecoforum.

Desarrollo del territorio

El mayor propósito del aeropuerto es contribuir al desarrollo del territorio y hacerlo desde una triple dimensión: social, económica y medioambiental. Así, apuesta por un desarrollo sostenible, plasmado en un Plan Estratégico que aúna crecimiento y sostenibilidad, y fija como línea estratégica un crecimiento diversificado, con avances relevantes en el ámbito del tráfico comercial. En paralelo, el aeropuerto implementa una estrategia de captación de empresas del sector aeronáutico, vinculadas a actividades MRO. También compañías del ámbito aeroespacial y la innovación.

Asimismo, en su apuesta por la descarbonización, el aeropuerto está alienado con la estrategia global de los sectores aeroportuario y de la aviación, mediante su adhesión al programa Airport Carbon Accreditation (ACA), que evalúa los avances en materia de gestión y reducción de la huella de carbono, y la implementación de diversas actuaciones en materia de sostenibilidad.

Criterios de sostenibilidad

En este sentido, las empresas que operan en el aeropuerto se rigen por criterios de sostenibilidad y la actividad de desmantelamiento de aviones constituye un claro exponente de economía circular, en la medida en que posibilita la reutilización de los componentes y materiales de la aeronave tras su retirada de la circulación.

Por lo que respecta al ámbito aeroespacial, cabe destacar la presencia en el aeropuerto de Arkadia Space, que se dedica al diseño de motores espaciales basados en el uso de combustibles verdes.

El aeropuerto también ha puesto en marcha el proyecto de la primera incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea en la Comunitat Valenciana (ESA-BIC Valencia Region), que impulsará 12 proyectos empresariales vinculados con el espacio, una apuesta por la innovación y la sostenibilidad.