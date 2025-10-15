Ecoforum
La Diputación impulsa la instalación de las placas solares con el Plan RESOL
El vicepresidente Héctor Folgado clausurará el foro con un repaso a las actuaciones de la institución provincial
Nerea Soriano
El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado, será el encargado de cerrar la jornada repasando algunos de los proyectos que la institución provincial está llevando a cabo. Uno de ellos es el Pla RESOL a través del cual 61 municipios de la provincia contarán con placas solares en los edificios municipales. «Esto supondrá menos gasto energético, menos emisiones y más recursos para las personas», apunta Folgado. Con una inversión de 2,6 millones de euros, el Pla RESOL permitirá a los pueblos reducir su factura eléctrica hasta un 30 por ciento.
El segundo proyecto es SmartVillages, un plan que transforma los pueblos en lugares más inteligentes, más sostenibles y más atractivos. Se trata de herramientas que permiten a los ayuntamientos ser más modernos y responder mejor a las necesidades de sus vecinos, desde el alumbrado público inteligente o el turismo sostenible hasta asuntos históricos de la provincia como es la disponibilidad de agua.
La legislatura del agua
También cabe señalar que la Diputación de Castelló ha hecho de esta legislatura, la legislatura del agua. En 2025, la institución provincia ha destinado 28,4 millones de euros a inversiones relacionadas con el agua, lo que supone un incremento del 82,5% respecto al año anterior, más de 12,8 millones de euros adicionales. «Una cifra que refleja con claridad nuestra prioridad: garantizar un acceso estable, seguro y sostenible al agua en todos los municipios», afirma el vicepresidente.
Líneas de actuación
Esta iniciativa se materializa en cuatro líneas de actuación: las obras para garantizar el abastecimiento, el nuevo Plan Director del Agua, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de digitalización del ciclo urbano del agua y las obras de construcción y mejora de depuradoras. De todo ello dará más detalle durante la celebración del forum en el que también se hará un visión global de las herramientas para mejorar la eficiencia del suministro.
