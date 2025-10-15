Paprec, experto en la gestión integral de residuos y economía circular

La emergencia causada por la dana en la Comunitat Valenciana puso de relieve la importancia crítica de una coordinación eficaz entre administraciones públicas y empresas privadas, para acelerar la respuesta y garantizar que las soluciones sean eficientes, seguras y sostenibles.

Jorge Tejedo, director regional de Paprec. / Mediterráneo

El Grupo Paprec, a través de Paprec Servicio Ambiental, con sede en València, y especializado en la gestión integral de residuos y economía circular, fue el encargado de coordinar y operar en el centro de transferencia de Picassent, así como en los puntos de acopio locales afectos, entre los que cabe destacar los de Algemesí y Alberic. En total fueron gestionadas más de 331.000 toneladas de residuos.

Puntos estratégicos

Desde estos puntos estratégicos se canalizó una gran parte del flujo de residuos, lo que permitió su clasificación, tratamiento y posterior derivación a instalaciones específicas. Esta actuación fue posible gracias a la capacidad operativa de Paprec, que movilizó personal técnico, maquinaria especializada y sistemas logísticos adaptados a la situación de urgencia.

«Nos enfrentábamos a un residuo desconocido, donde la sinergia generada por la colaboración público-privada fue capaz de diseñar los sistemas de tratamiento más eficaces para reducir el impacto, y se consiguió que más del 40 % del residuo tratado pudiera ser reaprovechado como tierras de cubrición o relleno. La administración tuvo un papel fundamental, gestionando las autorizaciones y facilitando las cuestiones administrativas asociadas a cualquier gestión de residuos», señala el director regional Este del Grupo Paprec, Jorge Tejedo.

Servicios municipales

La implicación del Grupo Paprec en este dispositivo permitió aliviar la presión sobre los servicios municipales, reducir los tiempos de respuesta y evitar la acumulación descontrolada de residuos en las calles y espacios públicos. Además, contribuyó a minimizar el impacto ambiental de la dana y a acelerar el proceso de recuperación en los municipios afectados, en un tiempo récord de nueve meses.

Este modelo de cooperación entre el sector público y el privado ha demostrado ser fundamental para afrontar con eficacia los efectos del cambio climático y las emergencias derivadas de fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en nuestro territorio. La experiencia demuestra que, cuando hay voluntad y coordinación, la suma de capacidades permite dar respuestas más rápidas, más seguras y responsables con el medio ambiente.