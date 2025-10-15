PortCastelló apuesta por aunar respeto ambiental y el avance económico

PortCastelló, como referente en sostenibilidad y competitividad logística, estará presente en el Ecoforum, a través de la participación de su presidente, Rubén Ibáñez, en la mesa redonda Nuevos modelos sostenibles en la logística y el transporte.

Rubén Ibáñez, presidente de PortCastelló. / Mediterráneo

Uno de los ejes de su intervención será la intermodalidad, elemento clave para reducir el transporte por carretera y las emisiones asociadas, en el que destaca el impulso a la futura estación intermodal del puerto de Castellón, una infraestructura sostenible financiada por la Autoridad Portuaria que conectará el recinto portuario con los corredores ferroviarios nacionales y los puertos secos del interior, ampliando su hinterland y favoreciendo la creación de empleo y riqueza para la provincia.

Protección medioambiental

Ibáñez repasará las 18 medidas de protección medioambiental desplegadas por PortCastelló y abordará el control de emisiones de partículas a través de un convenio pionero en España por el que se monitoriza a tiempo real estas emisiones.

Hay que destacar también la gestión de residuos y la protección de biodiversidad en el recinto portuario, que incluye la conservación de la gaviota de Audouin y especies vegetales endémicas como la Medicago citrina que se encuentran dentro del recinto.

Eficiencia energética

Otro de los temas centrales será la eficiencia energética. En los últimos años, PortCastelló ha reducido un 42% sus emisiones de CO2, gracias a la instalación de sistemas de iluminación LED, el control ambiental y la incorporación de nuevas tecnologías limpias en sus operaciones.

Como subraya el presidente, la sostenibilidad «no es solo una obligación ambiental, sino una ventaja competitiva».

El foro, que este año lleva por título 'Empresas e instituciones a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos', servirá para poner en valor el papel del puerto como motor de innovación y sostenibilidad, y para reafirmar el compromiso de PortCastelló con un modelo logístico que combina crecimiento, respeto ambiental y desarrollo económico sostenible.