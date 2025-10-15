Javier Moll: «Levante-EMV ha vuelto a demostrar estar al lado de la gente»

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, fue el encargado de inaugurar la novena edición de los Premios Levante-EMV, del mismo grupo que INFORMACIÓN que, como él mismo apuntó, este año adquirió un significado especial y una dimensión profundamente emotiva debido al recuerdo de todas las víctimas de la dana que arrasó la provincia de València el pasado 29 de octubre. «Faltan apenas unos días para que se cumpla el primer aniversario de la dana que golpeó a esta tierra con una fuerza descomunal, dejando tras de sí un doloroso reguero de muerte, destrucción e incertidumbre», subrayó.

Del mismo modo, Moll agregó que, como consecuencia de las intensas lluvias que desembocaron en una riada cruel y devastadora, «hubo familias que lo perdieron todo, pueblos que quedaron aislados y calles envueltas en un silencio sobrecogedor». Sin embargo, el presidente de Prensa Ibérica remarcó que, ante la fuerza incontenible de la naturaleza y en medio de la mayor adversidad, «emergió desde el primer momento esa energía que hace humana nuestra convivencia y que se llama ‘solidaridad’».

En este punto, Levante-EMV quiso aprovechar la celebración de su gala de premios para rendir homenaje a las víctimas de aquella tragedia, a todos aquellos que vivieron momentos de angustia, que aún lloran la pérdida de seres queridos o que todavía luchan por rehacer sus vidas. «Es el momento también de dar las gracias a todos los que arrimaron el hombro —voluntarios, profesionales y entidades de todo tipo— para ayudar y tender la mano sin escatimar esfuerzos. Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos ellos por su tesón y por su generosidad», señaló Moll.

El presidente de Prensa Ibérica quiso extender este agradecimiento y reconocimiento también a los alcaldes y las alcaldesas de los municipios afectados por la dana, «que se mantuvieron en primera línea, dando la cara y dejándose el alma para que sus vecinos salieran adelante en las horas más difíciles y durante todos estos meses». Por último, hizo una mención especial a Ona Botella Martínez, que nació en el Hospital de la Ribera a las 20.15 horas de aquel fatídico 29 de octubre, tan solo unos minutos después de que empezara a sonar la alarma de Protección Civil. «Esta bebé simboliza cómo, pese a la desgracia, la vida, la luz y la esperanza se abren siempre camino».

Al respecto de ello, Moll enalteció la ardua y rigurosa labor de investigación periodística que llevó a cabo la redacción de Levante-EMV desde el momento de la tragedia. «Ustedes han sido testigos, como lectores, del compromiso de este periódico con la verdad de los hechos y con la ciudadanía valenciana. El periodismo no es solo contar lo que sucede, sino también acompañar a las personas en sus alegrías y tristezas, en sus éxitos y fracasos, ayudando siempre a que recuperen la confianza en sí mismos y en su futuro», resaltó.

De este modo, «con cada cobertura, con cada noticia, con cada dato contrastado y con cada palabra escrita, Levante-EMV ha demostrado una vez más estar al lado de la gente, porque a nuestros profesionales esta tierra les duele», afirmó el presidente de Prensa Ibérica, quien aseguró también que «queremos ser parte de la reconstrucción, poniendo lo que sabemos hacer, la información, al servicio del bienestar y el progreso de todos».

Por último, Moll destacó también la labor del resto de personalidades y entidades galardonadas en los Premios Levante-EMV 2025. «Esta gala es un tributo al esfuerzo y al talento con vínculo en el territorio. El prestigio de estos premios se mide por la talla de los premiados, que han sabido convertir los retos en oportunidades e inspirar a los demás con su ejemplo. Ellos encarnan los valores que queremos proyectar como comunidad: constancia, espíritu de superación y solidaridad», concluyó.