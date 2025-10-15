Los Premios Levante-EMV rinden homenaje a las víctimas de la dana

Cintillo Premios Levante 2025 / ED

Levante-EMV ha celebrado esta tarde su gala de premios anual con la que reconoce a aquellas entidades, instituciones y personas físicas que, con su labor, han logrado contribuir a la excelencia en el desarrollo social, cultural y económico de la Comunitat Valenciana. Este año, el foco ha estado puesto en la tragedia que vivió València el pasado 29 de octubre.

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la dana, los Premios Levante-EMV 2025 han rendido homenaje a todas las víctimas de la riada en las comarcas de l‘Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, Los Serranos, Utiel-Requena y el Camp de Turia con un reconocimiento extraordinario, con el patrocinio de Porcelanosa, personificado en Ona Botella Martínez, nacida el 29 de octubre de 2024 en el Hospital de la Ribera a las 20.15 horas, unos pocos minutos después de que sonara la alarma de Protección Civil a causa de la dana.

El reconocimiento a la pequeña Ona ha levantado una sonora ovación por parte de los más de mil invitados que han llenado, un año más, el auditorio del Palacio de Congresos de València durante la ceremonia, que cuenta con con el patrocinio de Iberdrola, Hidraqua, Cervezas Turia, Aqualia y la colaboración de Omoda, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana (FCCV) y Hefame.

El acto, que ha sido presentado por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás —quien ha lucido un vestido de Isabel Sanchis para la ocasión—, ha contado con el discurso de bienvenida del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, quien ha enaltecido la ardua y rigurosa labor de investigación periodística que llevó a cabo la redacción de Levante-EMV desde el pasado 29 de octubre. "Ustedes han sido testigos, como lectores, del compromiso de este periódico con la verdad de los hechos y con la ciudadanía valenciana", ha resaltado. Además, el presidente de Prensa Ibérica ha asegurado que «queremos ser parte de la reconstrucción, poniendo lo que sabemos hacer, la información, al servicio del bienestar y el progreso de todos».

Once reconocimientos

En este punto se ha procedido a la entrega de los once galardones, que ha dado inicio con el premio en la categoría de Educación, con el patrocinio de la Universitat Politècnica de València (UPV), a la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (Esmar) de l’Eliana, enfocada en aportar formación musical orientada a la empleabilidad y a la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la profesión musical en el siglo XX. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha entregado el galardón al director académico de Esmar, Ramón Estarlich.

El segundo galardón en entrar en liza ha sido el de Cultura, con el patrocinio de la Universitat de València (UV), que ha recaído en la Fira del Llibre de València, que celebra este año su 60º aniversario y que se ha convertido en una de las ferias literarias más grandes de España, sólo superada por Madrid. El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, ha hecho entrega del galardón al presidente del Gremi Llibrers de València, Juan Pedro Font de Mora.

En la categoría de Sostenibilidad, con el patrocinio de TM Grupo Inmobiliario, se ha reconocido a la planta de Heineken en Quart de Poblet, que cumple medio siglo con el objetivo de llegar a ser cero emisiones en toda la cadena de valor en 2040 a nivel global. El director de Relaciones Institucionales Heineken España, Pablo Mazo, ha recibido el premio en manos del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

Por su parte, el Casal de la Pau ha recibido el galardón en la categoría de Acción Social, con el patrocinio de Nealis. Esta asociación ofrece atención y apoyo a personas reclusas o ya en libertad, mayores, enfermos, extranjeros sin familia, enfermos de VIH o personas con problemas de salud mental. El presidente del Casal de la Pau, Juan Molpeceres, ha saubido al escenario a recibir el premio por parte de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero.

En la categoría de Ocio, con el patrocinio de Fotur, los Premios Levante-EMV han reconocido a los hermanos Enrique y M. Ángeles Fayos, gerentes de Olympia Metropolitana, así como de otras salas como el Teatre Talia, el Auditori de Torrent, el Auditori de La Vall d’Uixó y el Teatre Auditori de Catarroja TAC. El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, ha hecho entrega del galardón a Enrique Fayos, director de Olympia Metropolitana.

Asimismo, en el apartado de Salud, con el patrocinio de Novotel, el ganador del premio ha sido el doctor Luis Martí Bonmatí, director del Área Clínica de Imagen Médica del hospital La Fe, presidente del comité ejecutivo de la Fundación Imaging y asesor de Investigación en Imagen Biomédica en Quirónsalud Valencia. El doctor Bonmatí ha recibido el premio por parte de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

En este punto se ha dado paso al director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, quien ha dirigido unas palabras al público en las que ha agradecido «la confianza mostrada para dirigir a la mejor redacción valenciana» y ha alertado sobre las dificultades que existen en la actualidad para distinguir la información de la desinformación: "En este contexto, el papel del periodismo cobra un valor esencial". En relación a ello, el director de esta cabecera ha anunciado el lanzamiento de la campaña ‘Levante-EMV: detrás de la verdad’ para poner en valor la apuesta de esta cabecera por el periodismo responsable, veraz y comprometido frente a los bulos y la desinformación.

Tras ello, ha proseguido la entrega de premios con la estatuilla en la categoría de Deportes, con el patrocinio de IMED, que recayó en Ricardo Ten, cuyo palmarés contempla 21 oros mundiales en natación, además de 25 medallas mundiales y 14 Campeonatos del Mundo de ciclismo. Maria Victoria Ten, hermana de Ricardo Ten, ha sido la encargada de recibir el galardón en manos de la directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll.

En la categoría de Cooperativismo, con el patrocinio de Caixa Popular, la compañía ganadora ha sido Consum, que celebra este año medio siglo de historia con más de mil tiendas en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Andalucía y Aragón. La ministra de Innovación, Diana Morant, ha entregado el premio al director de Relaciones Extrenas de Consum, Javier Quiles.

José María Rubert ha recogido de manos del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, el premio en la categoría de Trayectoria Empresarial, con el patrocinio de Simetria, por su dilatada carrera profesional al frente de Zenithbr, una agencia de publicidad y medios valenciana independiente vinculada a Publicis Groupe.

El premio en Economía, con el patrocinio de Cajamar, se lo ha llevado Stadler, la industria metalúrgica decana de la Comunitat Valenciana que es, además, una referencia mundial en la fabricación de vehículos ferroviarios. Juan Antonio Delgado, director de Relaciones Institucionales de Stadler Valencia, ha recibido el premio por parte de la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola.

Por último, el momento más esperado de la gala ha llegado con la entrega del Premio del Año, con el patrocinio de Iberdrola, que este año ha sido para el recién inaugurado Roig Arena que, con una capacidad de hasta 20.000 espectadores y una tecnología visual y acústica única en España, está listo para albergar cualquier tipo de espectáculo internacional, evento deportivo o empresarial y seguir siendo la casa del Valencia Basket. El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha hecho entrega de este reconocimiento a la arquitecta Amparo Roig.

Por último, un cuarteto de cuerda de la Esmar ha puesto el broche de oro a la ceremonia con la interpretación de la Serenata Italiana de Hugo Wolf, que ha dado paso al cóctel con el que se cerró la gala.

Presencia multitudinaria

Más de 1.000 personas han acudido fieles a su cita anual con los Premios Levante-EMV y han disfrutado tanto de la gala como del cóctel posterior. Además de las distintas personalidades que han participado en los diferentes momentos de la entrega de los galardones, no han faltado otras del ámbito político como el vicepresidente segundo y conseller de Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols; el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; la consellera de Justícia, Núria Martínez; el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación, José Antonio Rovira; el conseller de Agricultura, Agua, Ramadería y Pesca, Miguel Barrachina; el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territor, Vicente Martínez Mus; la secretaria de Organización Nacional del PSOE, Rebeca Torró; el síndic en las Corts de Compromís, Joan Baldoví; los senadores Enric Morera, José Antonio Sagredo, Estela Darocas; el diputado en el Congreso, Fernando de Rosa; o la alcaldesa de Xirivella y presidenta de la Federación Valencia Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual.

Tampoco faltaron a la cita las nuevas Falleras Mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, así como representantes del Ayuntamiento de València como Juan Carlos Caballero, María José Ferrer San Segundo, José Luis Moreno, Carlos Mundina y Rocío Gil, del PP; Papi Robles, Pere Fuset y Lucía Beamud, de Compromís; y Javier Mateo, Elisa Valía, Borja Santamaría y Nuria Llopis del PSPV.

De Prensa Ibérica, han acudido a los Premios Levante-EMV el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola; la adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll; el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll; el director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot; el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Andrés Sánchez; el director de El Periódico y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez; el director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Juan Ramón Gil; el director de Información, Toni Cabot; el director comercial local de Prensa Ibérica 360, Ángel San Martín; el director general audiovisual y editorial de Prensa Ibérica, Adrián Ivorra; el director comercial regional de Prensa Ibérica Comunitat Valenciana, Víctor San Bartolomé; y el gerente financiero de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Francisco Pineda.

También ha estado ampliamente representado en la cita el mundo empresarial. Han acudido a la cita el el presidente de AVE y de Boluda Corporación Maítima, Vicente Boluda; presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; la presidenta de la CEV Valencia, Eva Blasco; el delegado de Iberdrola en la Comunitat Valenciana, Iban Molina; el director general de Nealis, José Luis Vilar; el director territorial de Cajamar en Valencia, Jesús García; el director de la Territorial Este de Banco Sabadell, Fernando Canós; el presidente y la directora general de Caixa Popular, Rosendo Ortí y Alicia Soler; el presidente de Fevama, Alejandro Bermejo; el presidente de la la Unió Gremial, Mauro Lorenzo; el secretario general de UGT-PV, Tino Calero; la secretaria general de CC.OO., Ana García Alcolea; o el secretario general de AVE, Diego Lorente.

Por último, también han asistido destacados representantes de la sociedad valenciana como Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València (UV); el vicerrector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José F. Monserrat; el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; el director del CaixaForum Valencia, Álvaro Borrás; o la directora del Palacio de Congresos, Sylvia Andrés, entre otros.