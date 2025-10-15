Reciplasa trabaja para hacer del residuo un «aliado» del desarrollo

El presidente de la entidad pública Reciplasa, Sergio Toledo, afrontará en su coloquio en el Ecoforum cómo se plantea hacer del residuo un «aliado» del desarrollo y la sosteniblidad en los 46 municipios del área de servicio de Reciplasa. Ese cambio de paradigma, según destaca Toledo, conlleva «un trabajo importante que requiere un rediseño de buena parte del proceso». «Desde la preparación de los pueblos y ciudades con un sistema adecuado y la modernización del tratamiento del residuo, hasta la concienciación y sensibilización de la sociedad en torno a la importancia de la separación en origen y el reciclaje», añade Toledo.

Tasa de residuos

La aplicación de la tasa de residuos en los municipios será también una de las claves de la intervención del presidente de Reciplasa. En ese sentido, desde la entidad pública se ha realizado un trabajo de coordinación de los departamentos técnicos de los ayuntamientos para que conozcan cómo se están implantando las tasas en los distintos municipios y los recursos que tienen a su disposición.

Además, Reciplasa está llevando a cabo un servicio de caracterización de los residuos de los municipios, para que los propios ayuntamientos conozcan la «radiografía» de los residuos que están vertiendo en la planta. «Una información muy valiosa que nos muestra, además, si estamos siendo efectivos con las campañas de concienciación del reciclaje, y que nos da información para seguir destinando recursos que faciliten esa labor en cada municipio», según señala el propio Toledo.

Una responsabilidad de todos

El presidente de Reciplasa hace un llamamiento a la «responsabilidad de todos» en la gestión de los residuos, «ya sean domésticos o industriales». «Vienen meses difíciles para los ayuntamientos con la tasa de residuos y tenemos que ser conscientes de que cuanto más reciclemos y más separación de residuos haya en cada hogar y en cada empresa, más fácil serán gestionar esos residuos, menos impacto medioambiental tendrá su tratamiento y, por lo tanto, más barato será para los ayuntamientos y la ciudadanía de la provincia», explica.

Plan de actuación

Cabe señalar que Reciplasa afronta ya la modernización integral de sus instalaciones en Onda y Almassora con un conjunto de actuaciones que le llevarán a implementar una inversión de 300 millones de euros durante los próximos 20 años, tal y como se contempla en su Plan de Gestión aprobado a principios de 2025.

El nuevo Plan de Gestión es una hoja de ruta que viene a materializar «el compromiso de Reciplasa por modernizarse y dar la respuesta que la provincia de Castellón merece y necesita en materia de tratamiento de residuos», apunta Sergio Toledo.

Cabe recordar que este año Reciplasa dispone de un presupuesto de 21.840.797 euros que se destinarán a la gestión y tratamiento de los residuos de los municipios que forman parte de la entidad este ejercicio. «Un presupuesto ajustado a la realidad de la provincia que busca la eficacia máxima en el tratamiento de residuos», concluye el presidente de la entidad pública.