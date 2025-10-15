Ecoforum
Tetma pone en valor la colaboración en la limpieza tras la dana
La directora general participa en la mesa redonda en la que explicará la coordinación con las administraciones
Nerea Soriano
La directora general de Tetma (Simetría Grupo), Ana Montes, una de las participantes en la VII edición del Ecoforum, intervendrá en la mesa redonda programada para abordar la colaboración público-privada en una emergencia. A este respecto, Montes destaca que esta colaboración «busca unir esfuerzos para prestar servicios e impulsar proyectos, especialmente útiles en emergencias como la dana». «Esta cooperación requiere una planificación flexible y un control efectivo de los servicios prestados, además de que mejora servicios, reduce costes y beneficia a la ciudadanía», añade la directora.
Montes recuerda que en la dana de octubre de 2024 esta colaboración fue «esencial» en la limpieza viaria ya que «las administraciones públicas tuvieron que diseñar e implementar medidas para garantizar un recurso básico para la sociedad y a una escala infinita».
La dana
A Tetma, la dana le afectó directamente ya que presta servicio en varias de las poblaciones afectadas como son Algemesí, Benetússer, Chiva y Paiporta, zona cero de la catástrofe. En todas estas poblaciones se presta el servicio de recogida de basuras, y, además, en Algemesí y Chiva también el servicio de limpieza viaria.
«Desde el minuto uno, la interacción con las administraciones públicas fue continua», explica Montes quien añade que el primer paso fue localizar a la mayor parte del personal, teniendo en cuenta que mucha parte de la plantilla vive en las poblaciones afectadas, y hacer una evaluación inicial de la afección. «Además, se puso en marcha un canal de comunicación con los contactos de las principales empresas del sector con el gobierno autonómico para la gestión unificada de los medios disponibles de cada empresa según las necesidades», apunta la directora general.
Montes señala que esta colaboración fue «fundamental» en la recogida de contenedores y enseres en uno de los momentos más dramáticos que se ha vivido en los últimos años.
