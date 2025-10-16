Argüelles: ‘Castelló acogerá las infraestructuras más potentes de la planificación energética de la Comunitat’

Castelló acogerá las infraestructuras más potentes que se desarrollen dentro de la planificación energética que se hará en la Comunitat Valenciana. Así lo ha manifestado el director general de Energía, Manuel Argüelles, en su intervención en el coloquio ‘Industria y descarbonización’ que se ha desarrollado dentro de la programación del VII Ecoforum.

Argüelles ha destacado las ventajas de la descarbonización industrial y ha afirmado que este proceso, además de su objetivo medioambiental, ‘es una oportunidad para ser extraordinariamente competitivos’. ‘La descarbonización ha cobrado un peso muy importante dentro del funcionamiento normal de la economía y, a diferencia de hace diez años, ha dejado de verse como un coste’, ha explicado. Además, ha incidido en que estas acciones ‘no obedecen a ninguna ideología sino a una realidad científica’.

Un momento histórico

El director general de Energía ha señalado que ‘estamos en un momento histórico para la Comunitat Valenciana en el que la industria va a poder disponer de sus propios recursos energéticos’. ‘Este hecho hace que la industria instaure el autoconsumo y esté menos expuesta a las condiciones geopolíticas externas. Si tenemos energía, no estaremos expuestos a una crisis como la de 2022’, ha añadido.

El experto también ha señalado que el hidrógeno verde ‘es vector energético sin precedentes con brutales posibilidades’ y que la energía ‘la tenemos que generar y consumir, pero hay que acondicionar la industria para este consumo, y tener en cuenta que no toda la industria se podrá adaptar a ello. En este caso, el problema es que la hidrólisis es cara pero, a su ritmo, será vital en la industria’.

El director de Energía, Manuel Argüelles, en el VII Ecoforum. / Gabriel Utiel

Democratización de la energía

Argüelles ha hecho referencia a la ‘democratización en el acceso de la energía’ y ha puesto como ejemplo la instalación de las placas solares. ‘Hace años era raro ver placas en los techos de las empresas y las viviendas y, actualmente, es raro la empresa que no las tiene’, ha señalado.

Al igual que el tejido empresarial, el director general de Energía ha hecho referencia a la burocracia para obtener permisos y desarrollar proyectos y ha instado al ministerio a ser ‘más flexible’. ‘Desde el punto de visita administrativo tenemos que ser capaces de desarrollar acciones de una manera más ágil y acabar con trámites infernales’, ha argumentado.

Puntos fuertes

Argüelles ha concluido su intervención destacando los puntos fuertes de la Comunitat Valenciana para desarrollar con éxito el plan energético y ha afirmado que es un territorio ‘que lo tiene todo’. ‘Estamos muy bien comunicados por vía marítima, terrestre y aérea, distancias cortas a otros puntos estratégicos, mano de obra cualificada, formación profesional y un desarrollo tecnológico muy bien considerado a nivel europeo que hace que seamos muy atractivos. Por todo ello, sería una pena desaprovechar esta oportunidad', ha concluido.