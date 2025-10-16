Dana de Valencia
Un audio revela que la Aemet advirtió a la Generalitat Valenciana de precipitaciones torrenciales a las 16.14 horas "cerca de l'Albufera"
El técnico del Cecopi insistía en saber dónde se desplazaría la tormenta desde Utiel, en esos momentos la "zona cero", y es cuando el meteorólogo le menciona que se desplazará hacia "Cuenca" entre las 18 y 21 horas del 29-O
El audio de una conversación telefónica entre técnicos revela que la Aemet advirtió a Emergencias dela Generalitat Valenciana de precipitaciones torrenciales a las 16.14 horas "cerca de l'Albufera", según consta en un informe de la Guardia Civil notificado hoy a las partes en la investigación judicial. La conversación, transcrita por los agentes, da la clave sobre por qué la Aemet menciona que la tormenta "se desplazaría hacia Cuenca". Una frase que ha traído cola porque fue la que deslizó Carlos Mazón en una comparecencia que hizo al mediodía del día de la dana de Valencia, que después borró en sus redes sociales. Y de la que la Generalitat ha hecho bandera, para intentar responsabilizar a la Aemet de facilitar información errónea.
La conversación entre ambos revela que es el técnico del Centro de Coordinación de Emergencias el que insistía en saber dónde se desplazaría la tormenta sobre Utiel, en esos momentos la "zona cero" de la dana del 29 de octubre. Es cuando el predictor de la Aemet le menciona que las lluvias se desplazará hacia "Cuenca" entre las 18 y 21 horas. Aunque antes, la Aemet ya había advertido a Emergencias de la Generalitat que iban a "volver a activar el aviso rojo en el litoral sur, porque en la parte norte de la, cerca de l'Albufera, se han observado precipitaciones torrenciales en la última hora".
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
- Aemet extiende la alerta por DANA para el miércoles: ya son 243 municipios de la Comunidad Valenciana en riesgo importante
- Habla el marido de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA: 'Felizmente divorciado...
- Alerta en la Comunidad Valenciana: la AEMET avisa de una nueva DANA
- Las oposiciones de Secundaria en la Comunidad Valenciana con 1.600 plazas ya tienen fecha
- Mazón muestra 'total respeto' a la nueva manifestación en su contra, pero defiende su gestión en la dana
- Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como 'órgano colegiado
- Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana