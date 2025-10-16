Las Cortes Valencianas exigirá el extra FLA al Gobierno con el voto en contra del PSPV y la abstención de Compromís

Las Cortes aprobarán mañana jueves, a propuesta del PP y con el apoyo de Vox, reclamar al Gobierno de España la aprobación urgente del fondo de liquidez autonómico (FLA) extraordinario, el mecanismo con el que el Estado cubre el déficit autonómico del año anterior, al considerar que es "imprescindible y de justicia" para mantener los servicios públicos fundamentales y contribuir a la recuperación tras la dana, especialmente ante la "asfixia" que denuncian por parte de Pedro Sánchez. La iniciativa, una Proposición No de Ley (PNL) y por tanto sin valor legal, saldrá adelante sin el apoyo de la izquierda.

El PSPV, que votará en contra, y Compromís, que se abstendrá, han coincidido en criticar lo que consideran una "incoherencia" del PP valenciano por reclamar esa liquidez, de unos 3.000 millones, cuando se "perdona dinero a los más ricos" con las rebajas fiscales de Carlos Mazón o cuando el PP nacional se opone en el Congreso a la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación (lo que hace que por ahora hayan llegado 800 millones menos de los previstos) o al aumento del objetivo de déficit (lo que permite otros 1.000 millones de endeudamiento extra).

La propuesta, que se ha debatido este miércoles en el pleno de Les Corts, ha sido defendida por la diputada del PP Laura Chuliá, quien ha lamentado que, por primera vez desde la puesta en marcha de este mecanismo de liquidez hace trece años, "se niega" a los valencianos, además en su "peor momento" y cuanto "más falta hace" por la dana.

Chuliá ha destacado que es "imprescindible" para los valencianos recibir este FLA extraordinario que "ya está llegando seis meses tarde", una tardanza que "agrava la infrafinanciación estructural" de la Comunitat Valenciana y "asfixia" a los proveedores de la Generalitat, y ha lamentado que del Gobierno de Pedro Sánchez solo se puede esperar "abandono, mentiras y corrupción".

El diputado de Compromís Carles Esteve ha presentado una enmienda, que no ha sido aceptada por el PP, para añadir a la propuesta que se instara al Gobierno de España a proponer con urgencia la reforma del sistema de financiación y a reconocer la deuda histórica, porque según ha dicho "el FLA tiene que llegar, pero la clave es que estamos hartos" de estos mecanismos. Al no aceptarse esas puntualizaciones, los valencianistas se abstendrán.

Esteve, que ha tratado de subrayar el perfil propio de Compromís en todo lo relacionado con la financiación, ha resaltado que el PP no pide lo que necesitan los valencianos, la reforma del modelo y la condonación de la deuda, porque tienen un presidente "flojo" y "en huida", y ha calificado de "error" que ese dinero del FLA extraordinario vaya a la Generalitat, porque "acabará en los bolsillos equivocados", en "los amiguitos del alma" y no es sanidad o dependencia.

La diputada de Vox Teresa Ramírez ha calificado de "parche" el FLA extraordinario, pero aun así votarán a favor de la propuesta, ya que es un mecanismo "muy necesario, que permite la solidaridad ante la falta de visión nacional del actual modelo de financiación que tanto perjudica a los valencianos".

Ramírez ha reivindicado que en los presupuestos autonómicos que han pactado con el PP se ha hecho "un verdadero esfuerzo para reducir el gasto superfluo e innecesario" y esos fondos se van a destinar a la recuperación tras las inundaciones, que hasta ahora afronta la Generalitat "a pulmón", solo con sus recursos.

El diputado socialista Toni Gaspar ha explicado que en el 75 % de las ocasiones el extra FLA ha llegado en julio y estamos en junio, por lo que no es tarde para que llegue. "Tarde era cuando (el exministro de Hacienda Cristóbal) Montoro lo pagaba tarde esperando a las elecciones", ha aseverado.

Ha indicado que los socialistas valencianos quieren que lleguen todos los recursos que correspondan, así como un nuevo modelo de financiación y la condonación de la deuda histórica, y ha acusado al actual Consell de ser "malos gestores", pues Andalucía está también infrafinanciada y ha tenido superávit, y el Gobierno valenciano "1.312 millones de agujero".

La diputada del PP ha acusado a los socialistas de ser "sanchistas" pero no valencianos al no reclamar estas cuestiones, y se ha preguntado "dónde están" los socialistas valencianos. "Me lo ha puesto a huevo: desde luego, en El Ventorro no", le ha respondido Gaspar.