Ana Montes (Tetma): "La solidaridad entre empresas en la dana fue total"

“La solidaridad entre empresas en la dana fue total”. Así ha resumido la directora de Tetma (Grupo Simetría), Ana Montes, la experiencia vinculada a la gestión de residuos durante la catástrofe del pasado 29 de octubre.

Lo ha apuntado en la mesa redonda Colaboración público-privada en una emergencia que ha tenido lugar este miércoles en Castelló en la VII edición del Ecoforum, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático que organizan Mediterráneo, Levante-EMV e Información, tres cabeceras del grupo Prensa Ibérica.

"Mantener la calma"

Montes ha explicado que, ante los primeros instantes de “caos”, abogaron por “mantener la calma y dar soluciones al problema”. “Nosotros trabajábamos con los municipios que más salían en la tele, los de la zona cero exponencial”, ha explicado, señalando que en plena catástrofe “la gente se dio cuenta de lo importante que era la recogida de sus residuos”, ya que mientras se trataba de despejar la zona “la gente seguía teniendo sus basuras normales”, de las que querían deshacerse.

La responsable ha incidido, en su caso, en el punto fuerte que fue formar parte de un grupo como Simetría, al tener muchas vertientes que afrontaban por igual el desafío de la dana. La directora de Tetma ha confesado que “hubo momentos de tensión”.

"Más ordenado"

Tras la experiencia adquirida aboga porque “esté todo más ordenado” en caso de tener que afrontar una nueva catástrofe. “El caos inicial debería quedar claro en un protocolo, que recoja quién tiene que liderar en cada punto y con quién hay que hablar cada una de las cosas”.

No obstante, Montes ha puesto en valor la “creatividad” con la que se afrontó cada problema que iba surgiendo, como podía ser el caso de la gestión de los embalajes que se generaban en los puntos de reparto de alimentos que funcionaron en los peores días de la emergencia.