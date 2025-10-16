Héctor Folgado: «El desequilibrio hídrico que ha sufrido Castellón en el último año nos ha costado 70 millones"

El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado, ha sido el encargado de clausurar el VII Ecoforum de la Comunidat Valenciana, un espacio que, ha afirmado, «nos recuerda que hablar de ecología y sostenibilidad no es hablar de conceptos abstractos, sino de cómo queremos que vivan nuestros vecinos y vecinas hoy, y cómo queremos que vivan las próximas generaciones, mañana».

Folgado ha explicado que para la Diputación el hito de los últimos meses ha sidopasar de destinar millones de inversión para luchar contra la sequía a luchar contra las inundaciones. "Ese desequilibrio hídrico que ha sufrido Castellón en el último año ha costado 70 millones, ya que hemos pasado de destinar recursos para llevar agua a los pueblos a invertir en reparar las consecuencias de las lluvias torrenciales".

El vicepresidenjte ha repasado asimismo algunos de los planes que lleva a cabo la institución provincial para mitigar los efectos del cambio climático. Como ejemplo de ello ha aludido a dos iniciativas ya en marcha. Por un lado, el Pla Resol, gracias al cual «61 municipios contarán con placas solares en los edificios municipales. Con una inversión de 2,6 millones de euros hemos logrado que los pueblos reduzcan hasta un 30% su factura eléctrica». Además, se ha renovado el alumbrado público con tecnología LED en 22 municipios y gracias a la central de compras se han ahorrado 8 millones de euros.

Agua

El segundo ejemplo es SmartVillages, «herramientas que permiten a los ayuntamientos ser más modernos y responder mejor a las necesidades de sus vecinos, desde el alumbrado público inteligente o el turismo sostenible hasta asuntos históricos de la provincia como la disponibilidad de agua», ha explicado Folgado. En la misma línea, el vicepresidente provincial ha recordado que esta «es la legislatura del agua, por eso en 2025 la Diputación ha destinado 28,4 millones de euros a inversiones relacionadas con el agua, un 82,5% más que el año anterior».

Y a largo plazo destaca el plan estratégico FuturProvincia, «para anticiparnos a los retos globales y proyectar a Castellón como un territorio competitivo, innovador y comprometido con el medio ambiente».