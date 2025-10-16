Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raúl Mérida (Generalitat): "La dana supuso en el tratamiento de residuos un antes y un después"

El secretario autonómico de Medio Ambiente critica la "presión" del Gobierno y pone en valor la "solidaridad" de las empresas

El secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Raúl Merida

El secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Raúl Merida / GABRIEL UTIEL

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

"La dana supuso en el tratamiento de residuos un antes y un después". Así ha resumido el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, el desafío de gestionar los desechos tras la catástrofe del 29 de octubre del 2024 durante su introducción de la mesa redonda Colaboración público-privada en una emergencia que ha tenido lugar este miércoles en Castelló en la VII edición del Ecoforumel foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático que organizan Mediterráneo, Levante-EMV e Información, tres cabeceras del grupo Prensa Ibérica.

El dirigente autonómico ha planteado que "nunca nos habíamos enfrentado a una situación y un reto como ese". "Tuvimos que diseñar un sistema eficaz en muy poco tiempo. Afortunadamente podemos contarlo con la tranquilidad del trabajo hecho y sabiendo que principales países de Europa y Estados Unidos se están interesando en lo ocurrido y en cómo se gestionaron los residuos", ha afirmado.

"Gestión integral"

"Nunca te imaginas que uno de los principales problemas que van a surgir es la gestión de los residuos", ha aseverado Mérida, defendiendo que precisamente ello "tiene mucho que ver con el Ecoforum y con la gestión integral del medio ambiente", recalcando la importancia de "una gestión de residuos adecuada".

El secretario autonómico, antes de abrir el coloquio, ha puesto en valor la implicación de las empresas dedicadas a la gestión de residuos, señalando que se ha trabajado con ellos en días "interminables" y en los que "no había horario". Mérida ha remarcado su "profesionalidad" y "solidaridad", aunque también ha aludido a la "gran presión por parte del Gobierno", pues "no se ayudó, pero si se vigiló que se hiciera lo correcto".

