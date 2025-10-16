Statkraft, energía que preserva la biodiversidad

Statkraft es el mayor productor de energía renovable de Europa y su principal valor diferencial es la apuesta por la implementación de medidas ambientales en sus diferentes proyectos, con el objetivo de preservar la biodiversidad.

Actualmente, en España, Statkraft opera una capacidad renovable de 1,3 GW y cuenta con una cartera de 1,6 GW de proyectos solares, eólicos y de almacenamiento energético en diferentes fases de desarrollo, además de estar finalizando la construcción de la primera fase de la repotenciación del parque eólico navarro de Montes de Cierzo.

El impacto de sus acciones se recoge en su Informe de Sostenibilidad en España, Boreal 2024, publicado recientemente. Este documento analiza los efectos de su actividad a lo largo del año y destaca los resultados obtenidos en las áreas prioritarias de protección de la biodiversidad, cambio climático, la descarbonización de la economía, impulso a la economía circular y el compromiso con el territorio y las comunidades locales, todas ellas clave para una transición energética justa.

Estudio del marcaje de los murciélagos en Tarifa para su protección. / Mediterráneo

Impacto positivo

El informe proporciona indicadores que muestran el impacto positivo de la actividad de Statkraft en España durante 2024. Entre sus principales hitos figura la generación de alrededor de 2.000 GWh de energía limpia generada y 515.000 toneladas de CO₂ evitadas, fruto de las once plantas solares que opera la compañía en Andalucía y Extremadura y los siete parques eólicos en operación en Galicia, Navarra, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Andalucía, lo que equivale a eliminar más de 160.000 coches de gasolina.

Destaca también la inversión de 800.000 euros para la implementación de 24 nuevas medidas ambientales en las instalaciones renovables, con el objetivo de preservar la biodiversidad, por ejemplo, con decenas de refugios para aves y reptiles, sistemas de monitorización de avifauna y la restauración de entornos naturales; la valorización del 92,4% de los residuos no peligrosos durante la construcción; el cómputo de más de 1.100 hectáreas destinadas a agrovoltaica, con más de 3.000 ovejas pastando; la creación de más de 820 empleos durante la construcción de los parques eólicos Renovables del Cierzo (Navarra), y Cernégula (Burgos) y la planta solar El Rancho (Cádiz); así como la inversión de cerca de 40 millones de euros en compras a proveedores locales (el 79% del total), lo que refuerza su compromiso con la economía local.

Parque éolico de Cofrentes. / Mediterráneo

Líneas clave

La compañía define su modelo de gestión de la sostenibilidad en España en base a las líneas definidas por el grupo Statkraft: cambio climático, biodiversidad, transición justa y economía circular, así como a la doble materialidad, que le permite identificar los asuntos relevantes, por tener impacto positivo o negativo en la organización y en sus grupos de interés.

Statkraft, presente en España desde 2018, ha ubicado su sede para España en Valencia. Desde sus oficinas corporativas, en la calle Pintor Sorolla, 3, la compañía avanza en su estrategia para convertirse en impulsor de la transición energética en el país.

En la Comunitat Valenciana cuenta con un parque eólico en operación, en el municipio valenciano de Cofrentes, con una potencia instalada de 50 MW, capaz de suministrar energía limpia, autóctona y asequible a cerca de 45.000 hogares valencianos.

Una de sus prioridades en España es el desarrollo de proyectos renovables hibridados con almacenamiento energético, así como proyectos de repotenciación eólica. Con estas innovadoras iniciativas, que suman en torno a 300 MW de potencia instalada, Statkraft confirma su decidida apuesta por un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo.