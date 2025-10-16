Theresa Zabell insta en Castelló a "salvar el mar en cinco años"

Con la misma resolución que la llevó a ser la única española con dos medallas de oro olímpicas, Theresa Zabell ha hecho esta mañana un llamamiento a actuar para salvar los océanos, asegurando que "solo tenemos cinco años antes de llegar a un punto de no retorno".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el VII Ecoforum de la Comunitat Valenciana, donde ha realizado la ponencia principal, Sin mar no hay vida. Sostenibilidad como estrategia empresarial. La presidenta ejecutiva de la Fundación Ecomar ha señalado que según los expertos, el calentamiento del mar Mediterráneo fue responsable en un 90% de la devastadora dana de la que está a punto de cumplirse un año. Y es que los océanos "absorben el 93% del calentamiento global generado por el cambio climático", ha destacado.

En 1999 Theresa Zabell creó la fundación Ecomar "para tratar de devolverle al mar una pequeña parte de los que me ha dado", ha compartido con los asistentes al Ecoforum. La fundación tiene por lema Cuida de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. Para ello se centraron en los más jóvenes, acercando a las aulas el mundo marino mediante acciones educativas o de limpieza de costas, entre otras. Sin embargo, como ha recalcado, "hace unos seis años vimos que eso no era suficiente, que todas nuestras iniciativas de prevención iban a llegar tarde si no actuábamos para reparar nuestros mares".

Recuperar la posidonia

En esta línea, ha recordado algunos de los principales activos que aportan los océanos. Así, una de las actuaciones que están llevando a cabo desde Ecomar es la replantación de posidonia en varias zonas, una de ellas en la Comunitat Valenciana. Al respecto, Zabell ha destacado: "Un metro cuadrado de posidonia proporciona cinco veces más oxígeno que un bosque tropical y absorbe 17 veces más CO2".

De hecho, el mar genera más del 50% del oxígeno para el planeta y es la fuente de toda agua dulce, si bien en la actualidad "esa agua se está distribuyendo de manera desigual, tal como se vio con la dana", ha resaltado. Otro ejemplo de la riqueza del mar es que es una fuente de alimentos, proporcionando el 17% de la proteína animal consumida en el mundo y haciendo posible que el sector pesquero emplee a 200 millones de personas.

Ecosistema en peligro

Sin embargo, todo eso está en peligro. La presidenta de Ecomar indicó: "El 90% de las especies comerciales están sobrepescadas o al límite ya que el esfuerzo pesquero mundial se ha duplicado en 40 años, provocando un desequilibrio que también ha llevado a perder más del 50% de los arrecifes de coral, y cada extinción acelera el cambio del ecosistema". Otro grave problema es que cada año se vierten al mar 11 millones de toneladas de plástico y se han detectado microplásticos en el 100% de las especies marinas estudiadas.

Por todo ello, Zabell considera que el cuidado del mar "ya no es importante, sino urgente, y en solo cinco años llegaremos al punto de no retorno". Para dejar clara la situación, hizo esta pregunta: "¿Qué haría una empresa si supiera que tiene 5 años para cambiar su modelo de negocio? Ese es el reto al que nos enfrentamos ahora, un campeonato en el que el oro o será para todos o para nadie", concluyó.