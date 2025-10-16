Toledo señala la ‘modernización’ y la ‘concienciación’ como claves para optimizar la gestión de los residuos

El presidente de entidad pública Reciplasa, Sergio Toledo, ha señalado, durante su participación en la séptima edición de Ecoforum, la importancia de ‘la modernización del tratamiento del residuo y la concienciación y sensibilización de la sociedad sobre reciclaje’ como elementos clave para optimizar la gestión de los residuos.

'Estamos ante un cambio de paradigma y esto conlleva un trabajo importante para rediseñar buena parte del proceso. Desde la preparación de los pueblos y ciudades con un sistema adecuado, a la modernización del tratamiento del residuo, y la concienciación y sensibilización de la sociedad en torno a la importancia de la separación en origen y el reciclaje’, ha añadido.

Menos coste para la ciudadanía

Por ello, Toledo ha hecho un llamamiento a la ‘responsabilidad de todos’ en la gestión de los residuos, ya sean domésticos o industriales. ‘Vienen meses difíciles con la tasa de residuos para los ayuntamientos y tenemos que ser conscientes de que cuanto más reciclemos y más separación de residuos haya en cada hogar y en cada empresa, más fácil serán de gestionar esos residuos, menos impacto medioambiental tendrá su tratamiento y, por lo tanto, más barato será para los ayuntamientos y la ciudadanía de la provincia’.

Toledo ha explicado que Reciplasa está llevando a cabo un servicio de caracterización de los residuos de los municipios para que los propios ayuntamientos conozcan la ‘radiografía’ de los residuos que están vertiendo en la planta. ‘Una información muy valiosa que nos muestra si estamos siendo efectivos con las campañas de concienciación del reciclaje, y que nos da información para seguir destinando recursos que faciliten esa labor en cada municipio’.

Tecnología puntera

El presidente de la entidad pública también ha destacado el nuevo Plan de Gestión, ‘una hoja de ruta que viene a materializar el compromiso de Reciplasa por modernizarse, por dar la respuesta que la provincia de Castellón merece y necesita en materia de tratamiento de residuos en un momento histórico, en el que tanto Europa como el Gobierno están aplicando medidas que cambian el día a día de los Ayuntamientos en este tema. Por ello, vamos a aplicar las tecnologías más innovadoras para que los residuos que llegan a nuestra planta sean reutilizados al máximo, se genere el mínimo rechazo y que este tenga el mínimo impacto en nuestro medio ambiente’.

En este sentido, Reciplasa afronta ya la modernización integral de sus instalaciones en Onda y Almassora, con un conjunto de actuaciones que le llevarán a implementar una inversión de 300 millones de euros durante los próximos 20 años.