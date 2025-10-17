El TSJCV obliga a Sanidad a revelar las facturas del cribado del cáncer de mama derivado a la sanidad privada

La Conselleria de Sanidad deberá revelar el coste total de la parte del programa del cribado de cáncer de mama que envía -deriva- a la sanidad privada. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en una resolución tras la denuncia interpuesta por los diputados de Compromís Isaura Navarro y Carles Esteve, ante la falta de información ofrecida por el departamento de Marciano Gómez. La resolución judicial obliga a la Generalitat a entregar la relación de facturas, con su coste concreto, y la empresa adjudicataria desde el 1 de enero del año 2023.

Los nacionalistas solicitaron el 20 de diciembre de 2024, de forma reiterada, esta información a la Generalitat Valenciana dentro de su actividad en las Cortes Valencianas al abrigo del artículo 12 del reglamento del parlamento valenciano. Sanidad respondió la pregunta parlamentaria con la entrega de un documento de 102 páginas, con unas "supuestas facturas", pero fue solo "una relación enumerando las facturas sin contenido económico", remitida el 2 de abril de 2025. La sentencia estipula que la respuesta "es claramente insuficiente y no da respuesta a lo solicitado" y que "supone una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española.

Según explica Esteve, la información recibida "no nos permite conocer cuántas pruebas se realizan en la privada, ni el coste de cada una de ellas", por lo que acusa al PP de "esconder información" y de generar "un modelo de cribado que genera incertezas dramáticas y mata".

INFORMACIÓNTV

Preocupación por las derivaciones

La sentencia no es firme, es recurrible, pero Esteve explica que "recurrirla es solo alargar el proceso" y admitir por parte de la Conselleria de Sanidad que se quiere "seguir ocultando información a la ciudadanía". La razón podría ser, según el diputado, un incremento de la cantidad de pruebas y lecturas derivadas a la privada "para aumentar sus beneficios a costa de la salud de la ciudadanía" y la consecuente "degradación de los recursos de la sanidad pública".

De hecho, en una comparecencia celebrada este viernes, el nacionalista ha alertado sobre el envío masivo de lecturas externas a la privada que son analizadas "en condiciones dudosas", en una especie de "granjas de lectura" donde se pierde la "trazabilidad" de estos procedimientos sanitarios y, por tanto, la seguridad se puede ver comprometida. De hecho, ha explicado que un trabajador de una clínica privada a donde se están derivando estas pruebas le ha confirmado que "solo dos radiólogos se están encargando de diagnosticar miles de pruebas".

En este sentido, el diputado ha querido resaltar que "antes de la llegada del PP al Consell, el programa funcionaba bien, con un 90 % de adhesión, y era uno de los cuatro mejores del estado español". Ahora, acusa al conseller Marciano Gómez de "jugar con las cifras y contar bulos, eludiendo su responsabilidad cuando le preguntamos por los resultados".

30.000 invitaciones menos en València

Esta misa semana, un informe interno de la Conselleria de Sanidad, al que ha tenido acceso Levante-EMV, revelaba que la Generalitat no llamó a 90.000 mujeres al programa de cribado de cáncer de mama en 2024, al no haberles remitido la carta para su invitación. Este viernes la delegada del Gobierno Pilar Bernabé ha reconocido ser una de las 30.000 mujeres a las que no se citó en 2024 en la ciudad de València. Sin embargo, Esteve considera que el foco no está en este dato porque ahí, como explicaba este periódico el miércoles, se incluye a mujeres que ya han padecido un cáncer o que tienen otras patologías y que siguen otras vías de control alternativas. "El foco está en el deterioro de la sanidad pública en beneficio de la privada", insiste, a la vez que lamenta que se estén "creando dudas" sobre un programa que "funcionaba" y que necesita de la confianza de las mujeres para mantener "las exitosas tasas de adhesión".