Así fue la inauguración de las espectaculares instalaciones de BMW Benigar en Gandía

Se trata de un innovador concesionario de BMW y MINI que refuerza su compromiso con la movilidad premium, la sostenibilidad y la experiencia de cliente

Fachada de Benigar Gandía.

/ INFORMACIÓN

R. E.

Benigar, concesionario oficial de referencia de BMW y MINI en Alicante y sur de Valencia, celebró ayer la inauguración de sus nuevas instalaciones en Gandía con un evento que reunió al equipo, clientes, autoridades locales y destacados representantes de BMW Ibérica.

El acto contó con la presencia de José Manuel Prieto, alcalde de Gandía, quien quiso mostrar su apoyo a la compañía de movilidad el día de su apertura, por su importancia en el empleo y desarrollo de la ciudad. También asistieron destacados representantes de BMW Ibérica como Sergio Rojo, Gerente de Ventas; Esther Barreiro, Responsable de Negocio de BMW, MINI y Servicio al Cliente y el equipo directivo de Benigar.

Enrique Albuixech, gerente de Benigar, con el alcalde y los directivos de BMW Ibérica.

/ Prensa Ibérica

Un espacio premium

El concesionario de Gandía, situado en la Gran Vía del Castell de Bairen 7, está diseñado con los últimos estándares de diseño de la marca, creando un espacio sofisticado y experiencial, y cuenta con los últimos modelos de BMW, MINI y BMW Motorrad.

Enrique Albuixech, gerente de Benigar Gandía, abrió el evento destacando:

“Este concesionario es una declaración de futuro de nuestra marca: un espacio donde la innovación, la sostenibilidad y una experiencia de cliente única se unen para seguir avanzando juntos.”
Enrique Albuixech, gerente de Benigar, con el alcalde y autoridades locales.

/ Prensa Ibérica

Posteriormente, los más de 150 asistentes disfrutaron de un cóctel con música en directo, dejando su firma estampada para el recuerdo —nada menos que en la carrocería del nuevo MINI Aceman, lleno de globos para la ocasión.

Una noche muy entrañable que consolida a Benigar como un referente en Gandía y en toda la red BMW y MINI, por su compromiso con la movilidad premium y la excelencia en el servicio al cliente.

