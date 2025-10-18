Sanidad asegura una mejora en la detección del cribado de cáncer de mama

La Conselleria de Sanidad ha dado un paso clave en la mejora del cribado de cáncer de mama al realizar, hasta octubre, 11.423 mamografías más que en el mismo periodo del año 2024. Además de incrementar la cobertura, el departamento dirigido por Marciano Gómez se ha comprometido a comunicar los resultados de las pruebas en un máximo de 30 días, un avance que busca reducir la ansiedad de las pacientes y mejorar la eficacia del programa.

El conseller ha destacado que estas cifras son el reflejo de un trabajo de fondo para recuperar un programa que, según denunció, fue dejado en un estado crítico por el anterior ejecutivo autonómico. “Nos encontramos con un sistema desorganizado y con equipos obsoletos. Ahora trabajamos para modernizarlo y ponerlo al servicio de las mujeres de la Comunitat”, afirmó Gómez.

Fallos graves en el sistema heredado

Según Sanidad, las auditorías realizadas en 2024 destaparon deficiencias estructurales: más de 167.000 mujeres no fueron invitadas al programa de cribado y 11 de los 25 mamógrafos estaban obsoletos, inservibles y sin mantenimiento.

El conseller también criticó la eliminación de la doble lectura de pruebas, práctica que aumentaba el riesgo de errores en los diagnósticos. “Era un programa con graves fallos en la organización, la tecnología y la calidad asistencial”, señaló.

Lectura de una de prueba de mamografía en un hospital valenciano. / J.Hernández

Renovación tecnológica y uso de inteligencia artificial

Entre las principales medidas puestas en marcha, la Conselleria ha invertido 3,5 millones de euros en renovar los equipos de mamografía y ha firmado contratos de mantenimiento para garantizar su funcionamiento.

También se ha recuperado la doble lectura de mamografías y se ha incorporado la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la interpretación de resultados. Además, las Unidades de Detección Precoz se han integrado en los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales.

Comunicación de resultados en 30 días: un compromiso con las pacientes

Uno de los principales avances anunciados es el compromiso de informar a las pacientes en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba. En caso de no recibir resultados, las mujeres podrán acudir al SAIP de su hospital o contactar a través del correo electrónico oficial del programa.

Además, a partir de 2026, se implantará un sistema de comunicación digital automatizada, que permitirá recibir invitaciones, citas y resultados a través de la app GVA Salut, SMS, email u otros canales digitales, reduciendo la dependencia del correo postal.

Gómez ha insistido en que la recuperación del programa de cribado no es inmediata, pero sí progresiva. “En 15 meses hemos trabajado a fondo para devolver la eficacia a un sistema que estaba completamente deteriorado. La transformación completa llegará en 2026, pero los avances ya son palpables”, concluyó.