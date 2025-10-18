Morant pide la dimisión del conseller de Sanidad ante la "situación inadmisible" de las mamografías

Primero fue el conocimiento de los datos, después las críticas en sede parlamentaria y este sábado, el PSPV ha dado un paso más al exigir las responsabilidades políticas ante la "situación inadmisible" de las mamografías, algo que para la formación pasa por la salida del conseller de Sanidad, Marciano Gómez. “La situación es tan grave que pedimos la dimisión del conseller de Sanidad”, ha expresado este sábado la líder de los socialistas, Diana Morant, ante el descenso de las pruebas de cribado sobre el cáncer de mama de 2024.

Morant ha cargado contra el Ejecutivo autonómico tras conocerse que 90.000 mujeres no recibieron en 2024 la invitación para participar en el programa de cribado del cáncer de mama pese a encontrarse dentro de la población que debía ser llamada. Es cerca de un 20 %, lo que se suma al descenso del número de mamografías el año pasado respecto al anterior, lo que para la dirigente socialista supone un efecto de los "recortes" en Sanidad del Consell de Carlos Mazón, "el más preocupante" y frente al que ha considerado que "no hay excusa".

De ahí las críticas tan duras lanzadas por la líder del PSPV y ministra de Ciencia que llegan hasta la dimisión de Gómez. “Exigimos al Consell de Mazón explicaciones, transparencia, que no nos escondan cuál es la situación de las mujeres actualmente a la Comunitat Valenciana y sobre todo soluciones”, ha señalado Morant que ha exigido la salida del conseller de Sanidad dada lo "grave" de la situación. "Es inadmisible", ha incidido, recordando que el cáncer de mama es uno de los que mejor diagnóstico y tratamiento tiene "siempre que se pille a tiempo", para lo que hay protocolos en la prueba diagnóstica.

La dirigente del PSPV ha realizado estas declaraciones desde Bicorp, municipio dentro del área de salud de Xàtiva-Ontinyent, donde se ha dado el mayor porcentaje de mujeres que se han quedado fuera de la invitación a participar en el cribado. En este solo se ha citado al 40,05 % de las mujeres, a 7.262 de las 18.132 en edad de ser llamadas, lo que Morant ha recordado que supone que más de 10.000 mujeres de las comarcas de esta zona de salud, el 60% del total, "quedaron fuera de las llamadas para las pruebas diagnósticas por parte del Consell de Mazón".

Horas después, el PP ha replicado a Morant. La diputada del PP por Valencia y miembro de la Comisión de Sanidad en el Congreso, Esperanza Reynal, ha asegurado que el Consell "trabaja desde el primer día para revertir la nefasta gestión del Botànic" en el cribado del cáncer de mama, y ha lamentado las declaraciones de la secretaria general del PSPV. La diputada del PPCV ha afirmado que para la Generalitat la prevención y lucha contra el cáncer de mama es "una prioridad absoluta" y ha criticado que 167.000 mujeres valencianas se quedaron sin mamografía con el Botànic porque "no las citaban".

Propuestas en despoblación

La presencia de la también ministra de Ciencia en Bicorp ha sido para presentar la "alternativa" de los socialistas a las políticas de despoblación que, según ha criticado, el actual Ejecutivo autonómico "ha desmontado". “A Carlos Mazón no le importa la vida de los vecinos y las vecinas en las zonas rurales”, ha afirmado Morant en la clausura del Forum de Despoblament organizado por el partido y por el Grupo Socialista de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en esta localidad de poco más de 500 habitantes.

Frente a ese abandono, Morant ha presentado la alternativa socialista a partir de un plan con tres ejes: Blindar por ley el derecho a los servicios públicos de las poblaciones en zonas en riesgo de despoblación para que nunca más se pueda cerrar una escuela, que se pueda retirar un consultorio o cualquier otro servicio esencial; recuperar el Fondo contra el Despoblament e incorporar la gobernanza en las políticas de despoblación, dando voz a los municipios y a sus vecinos.

“Los pueblos en riesgo de despoblación no pueden seguir sufriendo el rechazo y el ninguneo de Carlos Mazón. Frente a eso, los socialistas estamos del lado de los vecinos y las vecinas que viven en estas zonas”, ha señalado Morant, que ha recordado que el Gobierno de España, a través de la Vicepresidencia de Gobierno y el Reto Demográfico ha propuesto el plan ’30 minutos’ para que cualquier vecino, viva donde vida, tenga como máximo a 30 minutos cualquier servicio esencial. “Los socialistas sí tenemos un plan, sí sabemos hacer políticas contra la despoblación y esa es nuestra alternativa frente al abandono del PP”, ha sentenciado.